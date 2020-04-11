Выбор читателей за 10 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 10 апреля.

С 13 апреля на всей территории Амурской области будет смягчен режим повышенной готовности. Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба в правительстве региона. Это означает, что еще ряду предприятий и организаций разрешат работать.

Певица Нюша поразила поклонников, показав чувственные снимки с бывшим возлюбленным. Как оказалось, они не только наладили отношения около полугода назад, но и записали совместный трек. На этом возлюбленные также не остановились и вышли в совместный эфир, где очень нежно поговорили друг с другом.

Вторая нерабочая неделя расслабила многих благовещенцев: улицы вновь заполнились людьми и автомобилями. Некоторых горожан этот факт крайне удивил – пока одни соблюдают режим самоизоляции и сидят дома без заработка, другие спокойно ходят по городу, гуляют и работают.

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты».