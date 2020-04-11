Гороскоп 11 апреля: Овнам необходим контроль расходов, Весы вернутся к старым проектам

Восход Солнца: 05:43

Заход Солнца: 19:17

Солнце в Овне.

Овен. Девиз дня – вера в себя. Не принимайте ничего случившегося сегодня близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом. На семейном небосклоне новых туч не предвидится. Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: Вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Телец. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости,справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Ваше стремление к признанию принудит к излишнему усердию, что может отрицательно сказаться на здоровье.

Близнецы. День связан с получением космической энергии. Не исключено, что у Вас появится возможность добиться значительного прорыва в делах. Вечером существует вероятность травм или обострения заболеваний.

Рак. В начале дня многие Раки будут склонны занять пассивную позицию и уповать на счастливый случай вместо собственных усилий. Однако после полудня настроение у большинства Раков изменится: появятся силы для занятий спортом и уборки.

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Лев. Возможно, у Вас появится соперник. Представителей знака могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся.

Дева. В важных делах старайтесь рассчитывать только на свои силы. Едва ли сегодня кто-то сможет помочь Вам, а советы со стороны часто оказываются бесполезными.

Весы. День символизирует очищение мыслей, подключение к источникам энергии. Рекомендуется сосредоточиться на своих мыслях,проанализировать свои поступки и устремления. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Скорпион. Благоприятный день. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Занятия творчеством могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Следует заниматься только неотложными житейскими делами.

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Стрелец. Вы будете собирать информацию, которая пригодится на новой работе. Вы уже конкретно решили изменить курс действий и сменить профессию. Если же нет, то сегодняшний день стоит провести в раздумьях о будущем.

Козерог. Некоторая суета и суматоха потребуют от Вас большой собранности и ответственности. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть Козерогами. Одним словом, идите к поставленной цели. Возможны значительные события в личной жизни. Планеты рекомендуют уделить внимание детям, это пойдет на пользу им и принесет удовольствие Вам. Жизненный потенциал находится в верхней точке.

Водолей. Звезды окажут огромную помощь всем, кто пытается претворить в жизнь свои проекты или мечты. Это касается не только карьерных дел, но и личных.

Рыбы. Звезды обещают Рыбам на сегодня множество хозяйственных дел. На семейном небосклоне новых туч не предвидится. Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: Вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев