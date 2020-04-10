На улице Воронкова появятся тротуары, газоны и новые автобусные павильоны

В середине апреля начнутся подготовительные и демонтажные работы по улице Воронкова – от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт дороги пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проезд транспорта во время ремонта по Воронкова будет возможен. Работы пройдут поэтапно по одной половине проезжей части, перекрытия будут организованы от бордюров до оси дороги.

Протяженность участка, который приведут в порядок, 2 километра. Специалистам предстоит проложить ливневую канализацию, установить бортовые камни, уложить асфальтобетонное покрытие, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку.

«В конце апреля в первую очередь мы приступим к демонтажным работам и к работам по благоустройству. На улице Воронкова будут обустроены тротуары: от Новотроицкого шоссе до улицы Студенческой – по обеим сторонам дороги, а от Студенческой до улицы Тепличной – по четной стороне. Также пройдут работы по устройству газонов. Работы по устройству ливневой канализации начнутся в начале мая», – пояснил производитель работ ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Кроме этого, на улице Воронкова будет установлено пешеходное ограждение, появятся 5 новых автобусных павильонов. Согласно муниципальному контракту, сдать дорогу в эксплуатацию подрядчик должен до 31 октября.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Воронкова ремонтировали участок от Студенческой до Кантемирова протяженностью 240 метров. На данном участке в этом году обустроят тротуары и газоны.

Ремонт улицы Воронкова пройдет в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние улицы, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. Как отмечает Минтранс России, важной задачей проекта является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день для участия в проекте заявлено более 320 объектов по всей стране, в их числе и благовещенская улица. На Воронкова уже установлен специальный банер, который напоминает горожанам в честь кого названа улица. Максим Воронков – Герой Советского Союза. Летом 1945 года он возглавил 2-ю бригаду речных кораблей Амурской военной флотилии. Бригада атаковала японский гарнизон в Сахаляне и перевезла через Амур 86 тысяч советских солдат, сотни танков, орудий, 20 тысяч тонн боеприпасов.