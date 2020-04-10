В Приамурье вновь расширили список товаров первой необходимости

О значительных послаблениях для работы предприятий на территории Амурской области в течение следующей недели рассказали на очередном заседании оперативного штаба, который состоялся сегодня в областном Правительстве. Решения приняты с учетом рекомендации Роспотребнадзора и текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

С 13 апреля на всей территории области свою работу возобновят предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета. С понедельника откроются гостиницы и пункты временного размещения граждан.

В начале следующей недели откроются и предприятия общественного питания. Однако, обслуживание гостей в зале разрешено только с 08:00 до 18:00. В остальное время обслуживать клиентов можно только на вынос или осуществлять доставку заказов на дом.

С определенными ограничениями начнут функционировать парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа. Обслуживание разрешено только при условии нахождения в помещении не более одного клиента.

Кроме этого, решением оперативного штаба возобновят работу иные финансовые организации, включая ломбарды. Снят запрет на функционирование бань в городах Благовещенск, Свободный и Белогорск. Таким образом, они могут работать на территории всей области.

Расширен список непродовольственных товаров первой необходимости и ими можно будет торговать во всех территориях без исключения. «Все организации, которые реализуют одежду, обувь, мебель и детские товары, имеют возможность продолжить работу с 13 апреля. Данные товары можно продавать в том числе на территории торговых центров по всему Приамурью», – рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно досуговых организации, бассейны и компьютерные клубы.







На заседании оперативного штаба еще раз акцентировали внимание на необходимости соблюдать обязательные санитарные меры. Всем организациям напомнили о постоянном наличии неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, а влажная уборка помещений – через каждый 2 часа. Кроме этого, на предприятии необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр между всеми людьми и проводить информирование работников о соблюдении правил личной гигиены в течение рабочего дня.

Ознакомиться с принятыми документами можно по ссылке.