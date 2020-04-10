Большинство медучреждений Приамурья смогут возобновить плановые операции

10 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса принято решение разрешить проведение плановой госпитализации, в том числе в условиях дневного стационара, в медорганизациях всех форм собственности. Исключение составили медорганизации Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного.

Также разрешено оказание плановой стационарной помощи, в том числе в дневном стационаре специализированной медицинской организации – кожвендиспансере и тех организациях, которые на сегодняшний день не привлекаются для мероприятий по оказанию помощи с новой вирусной инфекцией. При этом должны быть соблюдены условия усиления санитарных требований – дезобработка, обязательная смена масок, перчаток, согласно всем методическим рекомендациям по противодействию распространения новой инфекции.

«Обстановка на территории области характеризуется как второй этап эпидпроцесса. Это свидетельствует о том, что те случаи, которые выявляются на территории области, полностью прослеживаются, все контакты устанавливаются, мероприятия проводятся», – пояснила руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«В Благовещенской городской клинической больнице находится 37 человек с пневмонией. У всех взяты пробы на коронавирус. Закончен ремонт второго этажа больницы, где планируется развёртывание 12 реанимационных коек, завезены аппараты ИВЛ, устанавливаем оборудование. С понедельника отделение готово к приёму пациентов, если это потребуется», – рассказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

На базе инфекционной больницы продолжается проведение диагностических исследований здоровых лиц на коронавирусную инфекцию. С 1 по 9 апреля обследовано 579 человек – это лица, старше 65 лет, беременные женщины, медицинские работники и лица, имеющие хронические заболевания и подлежащие обследованию.

В Приамурье на изоляции по месту жительства находится 905 человек, в обсерваторах – 3 человека, в изоляторах – 6. В области выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, один человек выздоровел, трое находится в инфекционном госпитале. Их состояние удовлетворительное.