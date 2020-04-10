Призывные комиссии в Приамурье начнут работу с 6 мая

Военный комиссар Амурской области Анатолий Хохлюк сообщил о дате начала работы призывных комиссий в Приамурье. Это произойдет 6 мая. Призывников разделят на потоки, часть из них вызовут на заседание в мае, часть – в июне, часть – в июле.

Ежедневно призывные комиссии будут вызывать не более 30 призывников в Благовещенске и не более 15 в остальных муниципалитетах. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

«Для проведения призывной кампании в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции организовано взаимодействие с минздравом региона и управлением Роспотребнадзора области. Будут приняты необходимые противоэпидемические меры, призывные пункты обеспечены антисептическими средствами, средствами для проведения дезинфекции помещений, бесконтактными и электронными термометрами. Закуплены медицинские маски для членов комиссий и военных комиссаров. В случае опоздания партии медицинских масок просим создать резерв для нужд комиссариата порядка 24 тысяч масок», – сказал военный комиссар Приамурья.

Глава региона поручил минздраву зарезервировать для нужд военкомата необходимое число масок. Военкомат предусмотрел разделение потоков – в мае на заседание призывных комиссий будут вызваны только амурчане, подлежащие призыву и поступающие в вузы Министерства обороны. В июне – имеющие право на отсрочку и изъявившие желание поступить на военную службу по контракту. С 1 по 15 июля вызовут только выпускники вузов и ссузов.

Как пояснил военный комиссар области, перед отправкой в войска каждый призывник пройдет экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции. Тесты поступят в военный комиссариат до 15 мая.

Уже проведена полная дезинфекция сборного пункта Амурской области и призывных пунктов в муниципалитетах. Повторная дезинфекция будет проведена за сутки до начала работы призывных комиссий.