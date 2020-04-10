Некоторым школам в Амурской области разрешили возобновить учебный процесс

По итогам заседания оперативного штаба в Амурской области было принято решение разрешить очное обучение в некоторых образовательных учреждениях. Снятие запрета на посещение школ коснется большинства территорий за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района.

Сегодня в Амурской области 28 % образовательных организаций находится на каникулах, остальные обучаются в дистанционном режиме. Открыто 119 дежурных групп. «Исходя из ситуации, предлагаем с понедельника главам муниципальных образований принять решение и разрешить работу школ в штатном режиме, кроме Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного. Колледжи остаются на дистанционном обучении, – пояснила заместитель председателя правительства области, министр образования и науки Светлана Яковлева. – Категория педагогов 65+ должны оставаться дома, они могут вести урок из дома с применением дистанционных средств».

Будут приняты дополнительные меры по разобщению крупных классов на группы, организован утренний фильтр, масочный режим, увеличение кратности обработки поверхностей.

Такие же условия открытия детских садов, за тем же исключением. Решение будет приниматься в каждом муниципальном штабе, исходя из ситуации. В Благовещенске, Благовещенском районе, Белогорске и Свободном в детских садах пока будет продолжена работа дежурных групп.

Как отметил губернатор Приамурья, на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная и находится под контролем. В связи с этим допущены определенные послабления.

«При этом обращаю отдельное повышенное внимание на группу риска – это люди 65+, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Этим гражданам необходимо принять исчерпывающие меры по самоизоляции. Именно эта группа наиболее подвержена тяжелым последствиям вируса», – заключил глава региона.