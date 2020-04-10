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сегодня, 20:04 6

Историческая сделка состоялась: правительство выкупило у ЦБ Сбербанк

Историческая сделка состоялась: правительство выкупило у ЦБ Сбербанк
Фото: Дмитрий Астахов, ТАСС

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50 % плюс 1 акция 2,14 триллиона рублей из фонда национального благосостояния. По данным на 1 апреля, он в нем накоплено 11,1 триллиона рублей от продажи нефти и газа.

Пока ЦБ передал правительству лишь 50 %. Еще одну акцию правительство получит от ЦБ не позднее 6 мая после того, как заключит с регулятором акционерное соглашение об управлении банком.

Изначально сделка оценивалась министром финансов Антоном Силуановым более чем в 2,5 триллиона рублей. В итоге одна акция была оценена для сделки в 189,44 рубля. Это средневзвешенная цена по результатам торгов на Московской бирже с 9 марта по 7 апреля 2020 года, уточнил Минфин.

Сбербанк также оповестил о закрытии сделки своих акционеров и клиентов, пишут «Ведомости». Президент банка Герман Греф поблагодарил ЦБ как крупнейшего акционера за «чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка» и поприветствовал Минфин.

«Фактически в лице фонда национального благосостояния акционером ПАО Сбербанк и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России. Я и вся менеджерская команда приложим все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована», сказал Герман Греф.

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50 % плюс 1 акция, 52,6 % голосов) у регулятора было объявлено в феврале. Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 миллиардов рублей в 2017–2018 годах), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом, и потратить часть дополнительных нефтегазовых доходов на нужды федерального бюджета. Заодно устраняется конфликт интересов: сейчас ЦБ одновременно регулятор банковской системы и владелец крупнейшего банка страны.

Сделка уникальная и предполагалось, что оферту миноритариям сделает не покупатель, а продавец – Центробанк, отмечалось в совместном заявлении Минфина и ЦБ 11 февраля. Выкупленные акции ЦБ собирался потом продать на рынке. Но из-за падения рынков ЦБ заменил оферту на акционерное соглашение об управлении банком, которое Минфин и ЦБ заключат на три года после передачи акций Сбербанка правительству.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Никнейм_Noname

    Никнейм_Noname
    36 минут назад

    Глобальное налюбятельство получило точку отсчёта,ура товарисчи!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    34 минуты назад

    Вот и ответ, почему не вводится ЧП - деньги ушли на другое... Более нужное...

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    21 минута назад

    Главным выгодоприобритателем от этой сделки стал народ!!

    Так же народ имеет многое от продажи нефти и газа!!

    Какой ценнизм!!!

    Все делается для обогащения определенного круга лиц, которые окружают президента.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    19 минут назад

    С одного кармана в другой переложили,просто нашли способ потратить деньги с кубышки..обыкновенные ООО за такое бы по головке не погладили бы...

  • vitl33

    vitl33
    17 минут назад

    Правительство выкупило у ЦБ Сбербанк...Это тоже самое как я бы купил хлеб у своей жены. Кушать будем оба и деньги в семье останутся. Но при этом деньги нам дало государство на этот хлеб.

    Вот ворюги самые натуральные!!!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    14 минут назад

    ну , может , хотя бы Грефу подвинут ? ну

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