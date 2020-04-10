Трехэтажка в Чигирях разрушается на глазах жильцов

В редакцию Амур.инфо обратились жильцы трехэтажной новостройки № 3/1, расположенной в Чигирях на улице Сосновой. Большинство собственников приобретали квартиры в ипотеку, некоторые ее до сих пор выплачивают. В 2012 году дом сдали. Но дом начал разрушаться.

Жительница чигиринской трехэтажки Ирина Одинцова рассказала корреспонденту, что первые неприятности обнаружились в 2017 году, когда по внешней облицовке дома пошла большая трещина, а за ней еще одна. Здание трескается до сих пор.

«Вдобавок ко всему летом 2019 года в подвале начали подниматься грунтовые воды, из-за чего в подъезде постоянный тошнотворный запах сырости, плесени и фекалий, дышать нечем. Дверь в подъезд постоянно открыта, чтобы хоть немного проветривать», – объяснила Ирина.

С этого момента жильцы объединились и начали обращаться в различные органы власти. Благодаря этому в январе 2020 года по заказу администрации Благовещенского района была сделана экспертиза, которая выявила многочисленные нарушения при проектировке и строительстве дома. Это деформация фундамента, стен, поврежденные гидроизоляция и теплоизоляция, нарушенная вентиляция и многое другое. Специальная межведомственная комиссия приняла решение – дом в таком состоянии ремонту не подлежит.

На основании этого постановлением Чигиринского сельсовета № 30 от 4 февраля 2020 года многоквартирная кирпичная трехэтажка официально была признана аварийной и подлежащей сносу до 31 декабря 2029 года. До этой же даты указано обеспечить и отселение ее жильцов.

Но жители согласны не со всеми пунктами данного постановления. Например, администрация Чигирей обязала собственников разобрать лопнувшую кирпичную кладку.

Собственники считают, что это приведет к ухудшению состояния дома: повысятся сырость и влажность в квартирах, скапливание конденсата внутри стен, ускорится процесс разрушения общего состояния дома. Таким образом, дом представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих в нем. Также жильцы сомневаются, что строение при таких условиях сможет продержаться до 2029 года.

«В квартирах холодно, батареи не помогают, потому что все вытягивает сквозняками через щели, на стенах плесень, чернота, влажность. Обращались в министерство ЖКХ, однако нам предложили обратиться в Чигиринскую администрацию для предоставления маневренного фонда либо встать на очередь как нуждающиеся», – отметила Ирина Одинцова.

Ответ амурского министерства ЖКХ за № 0-109 от 23 марта 2020 года сводится к тому, что расселение граждан из аварийного жилья осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального закона № 185-ФЗ. Но под действие этих программ подпадают только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. А значит, областное правительство ничем помочь не сможет.

«Однако мы как жильцы не согласны с такими трактовками, так как все покупали жилье за свои деньги, многие до сих пор продолжают платить ипотеки за квартиры, которыми мы не можем теперь даже распорядиться. Хотим только одного, чтобы нас наконец-то услышали наши органы власти и увидели наш исключительный случай, что наш дом не простоит ещё девять лет и просто обрушится», – объяснила жительница аварийной трехэтажки.

Ситуацию прокомментировала глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева, которая сообщила, что понимает тревогу и озабоченность людей, живущих в многострадальном домк.

«Люди покупали новые квартиры, в которых успели пожить всего несколько лет, и остались у разбитого корыта. А самое главное, здесь еще не проработан механизм – что и когда им смогут предоставить. Поэтому жильцы находятся в состоянии неведения», – отметила глава Чигирей.

Глава Чигиринского сельсовета считает, что, поскольку жилье официально признано аварийным, то снос и расселение произойдет за счет муниципалитета – администрации Благовещенского района, поскольку именно там было выдано разрешение на строительство и состоялось принятие в эксплуатацию. Нужно просто добиться включения жителей этой трехэтажки в специальную программу по переселению из аварийного жилья. По ее опыту, от заявки на участие в программе до получения жилплощади проходит около пять-семь лет.