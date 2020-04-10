В Амурской области смягчат введенные из-за коронавируса ограничения

С 13 апреля на всей территории Амурской области будет смягчен режим повышенной готовности. Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба в правительстве региона. Это означает, что еще ряду предприятий и организаций разрешат работать.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона. С 13 по 19 апреля запрет на деятельность станет распространяться только на ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения. Также запрет касается фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов, компьютерных клубов и компьютерных залов.

Все остальные организации, в том числе торговые центры, парикмахерские, ремонтные мастерские и так далее смогут возобновить работу при строгом соблюдении всех санитарных мер безопасности, таких как использование защитных масок, ограниченное число посетителей, постоянная дезинфекция.

«С учётом текущей ситуации мы проработали дополнительные меры, которые позволяют субъектам наряду с проведением противоэпидемических мероприятий разрешить определенные виды экономической деятельности», – рассказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.