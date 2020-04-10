Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:08 9

В Амурской области смягчат введенные из-за коронавируса ограничения

В Амурской области смягчат введенные из-за коронавируса ограничения
Фото: /esp.md/

С 13 апреля на всей территории Амурской области будет смягчен режим повышенной готовности. Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба в правительстве региона. Это означает, что еще ряду предприятий и организаций разрешат работать.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона. С 13 по 19 апреля запрет на деятельность станет распространяться только на ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения. Также запрет касается фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов, компьютерных клубов и компьютерных залов.

Все остальные организации, в том числе торговые центры, парикмахерские, ремонтные мастерские и так далее смогут возобновить работу при строгом соблюдении всех санитарных мер безопасности, таких как использование защитных масок, ограниченное число посетителей, постоянная дезинфекция.

«С учётом текущей ситуации мы проработали дополнительные меры, которые позволяют субъектам наряду с проведением противоэпидемических мероприятий разрешить определенные виды экономической деятельности», – рассказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Просмотров всего: 3655

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Большинство медучреждений Приамурья смогут возобновить плановые операции

сегодня, 20:58
Коронавирус

Призывные комиссии в Приамурье начнут работу с 6 мая
Коронавирус

Некоторым школам в Амурской области разрешили возобновить учебный процесс
Общество

Амурчане могут встать на учёт в качестве безработных дистанционно
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Хорошее решение, хотя, безусловно, риск остается! Давайте постараемся не ухудшить состояние эпидобстановки в дальнейшем. Это всем предпринимателям крайне важно!

  • Мысли вслух

    Мысли вслух
    59 минут назад

    Детские сады и школы возобновляют работу? Судя по тексту - да.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    59 минут назад

    Читайте распоряжение губернатора №214 от сегодня

  • nerro

    nerro
    50 минут назад

    Виталий Злочевский

    Читайте распоряжение губернатора №214 от сегодня



    и что там?

  • Бедный Йорик

    Бедный Йорик
    36 минут назад

    глупость очередная. теперь ждем повышения количества заболевших в разы

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    33 минуты назад

    Второе распоряжение №58р

  • тт

    тт
    28 минут назад

    Мысли вслухДетские сады и школы возобновляют работу? Судя по тексту - да.


    Нам в группе садика написали сегодня, что до 30 не работают, только дежурные группы. В школе ещё не дали отмашку выходить на учёбу.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    19 минут назад

    Есть крупные города и остальная область - условия для них различаются. Читайте первоисточник.

  • не люблю

    не люблю
    6 минут назад

    да все нормально, все по плану . через недельку-две выхватим выявленных два- три десятка и раз в десять больше невыявленных и курганова торжественно доложит что ситуация изменилась и введет чс

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь