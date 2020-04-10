Посевная кампания стартовала ещё в трёх районах Приамурья

Сеять ранние зерновые в Приамурье начали еще три района. К Архаринскому, Белогорскому, Бурейскому, Ивановскому, Константиновскому, Михайловскому, Октябрьскому и Тамбовскому присоединились Завитинский, Ромненский и Серышевский районы.

Ранние зерновые культуры размещены на площади 29 866 гектаров (выше уровня 2019 года в 4 раза), в том числе: пшеница – 9 269 гектаров, ячмень – 20 757 гектаров, овес – 320 гектаров. Тамбовский район одновременно ведет сев кормовых культур на площади 389 гектаров.

В этом году планируется, что вся посевная площадь составит 1 201 тысячу гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу, в том числе: зерновые культуры планируется разместить на площади 253 тысячи гектаров, что выше, чем в 2019 году на 21 тысячу. Посевы сои разместятся на площади 862 тысячи гектаров. Картофель – на 14 тысячах гектаров, овоще-бахчевые займут 3 тысячи, кормовые культуры – 70 тысяч гектаров.

Сельскохозяйственные работы в области начались в этом году на одну неделю раньше обычных сроков. Северные районы к подготовке земли и севу пока не приступали. В посевной кампании будет задействовано 3 600 тракторов различных марок, 1 600 сеялок и посевных комплексов, более 2 000 почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника.

В 2020 году сельхозтоваропроизводители области планируют приобрести 140 тракторов, 160 зерноуборочных комбайна и другую сельскохозяйственную технику и оборудование. По состоянию на 10 апреля готовность к весенне-полевым работам тракторов, почвообрабатывающих машин, сеялок и посевных комплексов составляет 93 %.