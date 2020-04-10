До конца года амурчане могут встать на учёт в качестве безработных дистанционно

Регистрация в качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будет осуществляться центрами занятости населения в дистанционной форме. Срок действия утверждённых правил – до 31 декабря 2020 года.

Принятые решения позволят в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции обращаться за содействием в государственные учреждения службы занятости населения удаленно. Для регистрации для поиска подходящей работы амурчане должны подавать заявление в электронной форме в систему «Работа в России» либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте управления занятости населения Амурской области.