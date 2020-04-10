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10апреля
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сегодня, 18:37 0

Часть жилых домов в Благовещенске на сутки останется без тепла и горячей воды

Часть жилых домов в Благовещенске на сутки останется без тепла и горячей воды

В Благовещенске отремонтируют участок теплосетей. Работы пройдут в рамках подготовки к отопительному периоду 2020 – 2021 годов. Ремонт будет длиться с 9 часов утра 13 апреля до 10 часов утра 14 апреля.

ООО «Амурские коммунальные системы» планируют выполнение капитального ремонта тепловых сетей протяженностью 240 метров в квартале 604. В связи с этим будет отключено теплоснабжение, а также горячее водоснабжение жилых домов, расположенных по адресам: улица Ленина, 281, 283, 283/1, 285, улица Нагорная, 2/2, а также трех административных зданий.

Работы производятся в целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 и в условиях увеличения температуры наружного воздуха до благоприятной величины, сообщили в мэрии города.

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#ЖКХ

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