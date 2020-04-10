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10апреля
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сегодня, 18:23 0

За сутки в 57 регионах выявлено 1 786 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в 57 регионах выявлено 1 786 случаев заболевания коронавирусом
Фото: РИА Новости

За последние сутки в России подтверждено 1 786 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. Больше всего их зафиксировано в Москве – 1 124. Амурская область в списке не значится, новых заболеваний в регионе не выявлено.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие в других регионах граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 795 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

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#коронавирус

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