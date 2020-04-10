Правительство подготовило пакет налоговых послаблений для амурчан

Правительство Амурской области на следующей неделе планирует направить в Законодательное собрание ряд налоговых послаблений для бизнеса. Предложения от амурчан по законопроекту минэконом принимает до 13 апреля .

Проект закона предусматривает снижение налоговой ставки по упрощенной системе при объекте налогообложения «доходы» ‒ до 1% вместо 6%, при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов» ‒ до 5% вместо 15%.

Такие послабления будут касаться объектов розничной торговли, кроме торговли продуктами питания и аптечными товарами; организаций общественного питания; сферы автомобильных перевозок (пассажиры, грузы); гостиничного бизнеса, сферы туризма, а также организаций, занимающихся конференциями и выставками.

Кроме того, законопроектом планируется расширить перечень сфер, для которых возможно применение нулевой ставки по патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей.

Также проект закона предлагает установить пониженные ставки для налога на имущество организаций из расчета 0 % для организаций, являющихся арендодателями (при условии снижения арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства).

Помимо этого, Правительством Амурской области будут направлены еще два законопроекта, по которым от амурчан также ждут предложений.

Так, согласно одному из документов в Амурской области с 1 июля 2020 года предлагается установить «налог на профессиональный доход» ‒ новый специальный режим, который призван снизить налоговую нагрузку для самозанятых граждан.

Налоговые ставки по данному режиму составят 4% ‒ в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% ‒ в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при ведении

Такое снижение ставок облегчит налоговую нагрузку для торговых центров, комплексов и помещений, объектов общественного питания и бытового обслуживания, а также административно-деловых центров и офисов.

Второй документ предполагает расширение в Приамурье применения Инвестиционного налогового вычета. В частности, предлагается сделать возможным применения вычета для представителей сфер сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, а также организаций, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и загрязнений, образованием, здравоохранением и социальными услугами, спортом и отдыхом.

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области сообщают, что принимать предложения от амурчан будут до 12:00 13 апреля. Писем в правительстве ждут на электронную почту: department@economy.amurobl.ru с пометкой «Предложения по законопроекту».