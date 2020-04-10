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Двухлетней Арине из Пояркова нужна помощь неравнодушных, чтобы услышать мир

Двухлетней Арине из Пояркова нужна помощь неравнодушных, чтобы услышать мир

Маленькой жительнице села Поярково, Арине, нужна финансовая помощь для установки слуховых протезов. В 5 месяцев девочке диагностировали врожденную двустороннюю потерю слуха средней степени выраженности. Сейчас Арина почти ничего не слышит, не разговаривает.

Девочку воспитывает бабушка, семью Арины классифицируют как малоимущую. Помочь Арине в сборе средств взялись волонтеры проекта «Добро в действии». Собрать на покупку оборудования для слухопротезирования нужно 91 тысячу рублей. Для Арины создали специальный счет на ее имя.

«В поселке Поярково Амурской области под опекой у бабушки живет удивительная малышка. Она мечтает пойди в детский сад, найти в нем друзей и играть с ними на детской площадке. Но эта девочка, Арина, не совсем такая как остальные дети её возраста. В 5 месяцев Арине диагностировали врожденную двухстороннюю потерю слуха средней степени выраженности. В феврале 2020 года врачи настоятельно рекомендовали Арине слухопротезирование слуховым аппаратом в кратчайшие сроки. Выписан счет на оплату:

  • двух слуховых аппаратов Phonak Sky V-30 на сумму 87 000 рублей;
  • двух вкладышей ушных индивидуальных (для слуховых аппаратов) силиконовых – 4 400 рублей.
  • Общая сумма – 91 000 рублей.

Слуховое протезирование поможет Арине слышать разборчивую речь, учиться правильно говорить, посещать детский сад, другие детские учреждения, общаться со сверстниками, социализироваться. Вместе мы сможем помочь Арине услышать мир», – призывают волонтеры.

«Девочка практически уже ничего не слышит. Ей нужно протезироваться как можно быстрее. Мы узнали про Арину и решили помочь, потому что бабушка не в состоянии всем этим заниматься. Сначала мы соберем деньги, чтобы ее протезировать. Далее мы для себя определили, что через приемную Дмитрия Медведева будем добиваться, чтобы девочке все-таки установили инвалидность. Девочка с бабушкой уже обращались по этому поводу, но им отказали. Следующий этап – операция. Чтобы ей в последующем вообще не понадобилось это оборудование. Во время сбора нам уже поступило предложение о помощи в оформлении в клинику в Америке», – рассказал координатор федерального проекта «Добро в действии» в Амурской области Евгений Мулявко.

Перечислить любую сумму можно по следующим реквизитам: 42306810203009004077 – номер счета (Арина Александровна Б.). Контактный номер: 8 991-116-85-93 Евгений.

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#дети #помощь

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    2 минуты назад

    "«Девочка практически уже ничего не слышит. Ей нужно протезироваться как можно быстрее. Мы узнали про Арину и решили помочь, потому что бабушка не в состоянии всем этим заниматься. Сначала мы соберем деньги, чтобы ее протезировать. Далее мы для себя определили, что через приемную Дмитрия Медведева будем добиваться, чтобы девочке все-таки установили инвалидность. Девочка с бабушкой уже обращались по этому поводу, но им отказали. Следующий этап – операция. Чтобы ей в последующем вообще не понадобилось это оборудование. Во время сбора нам уже поступило предложение о помощи в оформлении в клинику в Америке», – рассказал координатор федерального проекта «Добро в действии» в Амурской области Евгений Мулявко".

    Интересно, координатор и волонтеры свои действия с докторами согласовывали? Действительно ли нужен аппарат сейчас девочке, до операции, не сделают ли своими действиями только хуже? У бывшей сослуживицы тоже выявилась у малыша проблема с отсутствием слуха - его по квоте возили в Санкт-Петербург, делали операции. Все прошло замечательно. Возможно, Америка и не понадобится?

    Очень много вопросов, а самое главное - страх, не нанесли бы непоправимого вреда ребенку. Из статьи мало понятно какие действия были предприняты, кроме составления плана и организации сбора денег.

    Молодцы волонтеры, что занимаются этой проблемой, но хотелось бы знать детали.

  • Леся888

    Леся888
    45 секунд назад

    Почему номер карты нельзя просто скопировать? Так же как и номер телефона- это же намного быстрее и удобнее.

  • Леся888

    Леся888
    35 секунд назад

    Почему номер карты нельзя просто скопировать? Так же как и номер телефона- это же намного быстрее и удобнее.

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