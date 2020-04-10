Двухлетней Арине из Пояркова нужна помощь неравнодушных, чтобы услышать мир

Маленькой жительнице села Поярково, Арине, нужна финансовая помощь для установки слуховых протезов. В 5 месяцев девочке диагностировали врожденную двустороннюю потерю слуха средней степени выраженности. Сейчас Арина почти ничего не слышит, не разговаривает.

Девочку воспитывает бабушка, семью Арины классифицируют как малоимущую. Помочь Арине в сборе средств взялись волонтеры проекта «Добро в действии». Собрать на покупку оборудования для слухопротезирования нужно 91 тысячу рублей. Для Арины создали специальный счет на ее имя.

«В поселке Поярково Амурской области под опекой у бабушки живет удивительная малышка. Она мечтает пойди в детский сад, найти в нем друзей и играть с ними на детской площадке. Но эта девочка, Арина, не совсем такая как остальные дети её возраста. В 5 месяцев Арине диагностировали врожденную двухстороннюю потерю слуха средней степени выраженности. В феврале 2020 года врачи настоятельно рекомендовали Арине слухопротезирование слуховым аппаратом в кратчайшие сроки. Выписан счет на оплату:

двух слуховых аппаратов Phonak Sky V-30 на сумму 87 000 рублей;

двух вкладышей ушных индивидуальных (для слуховых аппаратов) силиконовых – 4 400 рублей.

Общая сумма – 91 000 рублей.

Слуховое протезирование поможет Арине слышать разборчивую речь, учиться правильно говорить, посещать детский сад, другие детские учреждения, общаться со сверстниками, социализироваться. Вместе мы сможем помочь Арине услышать мир», – призывают волонтеры.

«Девочка практически уже ничего не слышит. Ей нужно протезироваться как можно быстрее. Мы узнали про Арину и решили помочь, потому что бабушка не в состоянии всем этим заниматься. Сначала мы соберем деньги, чтобы ее протезировать. Далее мы для себя определили, что через приемную Дмитрия Медведева будем добиваться, чтобы девочке все-таки установили инвалидность. Девочка с бабушкой уже обращались по этому поводу, но им отказали. Следующий этап – операция. Чтобы ей в последующем вообще не понадобилось это оборудование. Во время сбора нам уже поступило предложение о помощи в оформлении в клинику в Америке», – рассказал координатор федерального проекта «Добро в действии» в Амурской области Евгений Мулявко.

Перечислить любую сумму можно по следующим реквизитам: 42306810203009004077 – номер счета (Арина Александровна Б.). Контактный номер: 8 991-116-85-93 Евгений.