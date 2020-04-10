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10апреля
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Для самоизолированных жителей многоэтажек разработали памятку

Для самоизолированных жителей многоэтажек разработали памятку

Для жильцов многоквартирных домов, находящихся на самоизоляции, Минстрой России и ОНФ подготовили памятку. В ней изложено, как взаимодействовать с организациями в сфере ЖКХ удаленно, например, как перевести в режим онлайн передачу показаний или оплатить жилищные услуги без комиссии.

Также в памятке есть информация, как экономить на коммунальных услугах, находясь все время дома, как не допустить утечку газа и засоры, как дезинфицировать места общего пользования. Памятка размещена на сайте жилищной инспекции Амурской области.

Жилинспекция также информирует, что в настоящее время усилены меры управляющих компаний по уборке мест общего пользования и дезинфекции подъездов и мусоропроводов.

«Для усиления мер по предупреждению распространения коронавируса на территории региона управляющие компании за счёт собственных средств выполняют санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах. Специализированными средствами проводится дезинфекция входных групп, холлов первых этажей, лифтов. Протираются контактные зоны – это кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Жители должны с пониманием относиться к вынужденным действиям со стороны «управляек», к тому, что в подъездах после обработки есть запах дезинфицирующих средств, и что уборщики не в состоянии за один день обработать все подъезды», – сказал руководитель жилинспекции Амурской области Сергей Молин.

Как сообщил Сергей Молин, некоторые сотрудники Амуржилинспекции решили сделать посильный взнос на счет по сбору благотворительных средств на борьбу с распространением коронавируса и перечислить свой дневной заработок.

«Это абсолютно добровольное решение наших сотрудников. Мы же видим, каких усилий и денег стоит обеспечение нормальной жизни сейчас. Да и сами участвуем в этом по долгу службы – поддерживаем чистоту, что тоже немаловажно. Я рад, что весь коллектив принял такое решение. Я сам также сделал это и, думаю, что те компании и организации, которые имеют возможность сделать это, последуют нашему примеру», – сказал руководитель жилинспекции.

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#ЖКХ #коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Ну как так можно ,медикам и не платить,проводите в это время учёбу ,по борьбе с коронавирусом,если нет больных,прям какой-то абсурд.

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