К весеннему благоустройству городов и сел приступили в Приамурье

В Амурской области приступили к весеннему благоустройству городов и сел. В планах местных администраций благоустроить парки, скверы и памятники амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Одними из первых к уборке улиц приступили в Белогорске, здесь начата побелка стволов деревьев и очистка города от несанкционированных свалок. Начиная с 4 марта с таких свалок за пределы города вывезено более 1,5 тысячи кубометров мусора. В планах на 2020 год избавить муниципалитеты от не менее чем 10 тысяч кубометров отходов.

Со следующей недели в Белогорске приступят к помывке дорог с использованием спецсредств. На эти цели по поручению главы города Станислава Мелюкова приобретено 500 литров дорожного шампуня.

Автопылесосы вышли и на дороги Благовещенска. В городе по мере необходимости ремонтируются леерные ограждения. Также в штатном режиме осуществляется заметание тротуаров. Кроме того, бригады муниципального предприятия ГСТК продолжают очищать опоры линий электропередачи и автобусные остановки от несанкционированной рекламы.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, сообщить адреса, где необходимо очистить объекты от объявлений с рекламой или вывезти мешки с мусором, жители Благовещенска могут с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 8-914-600-15-50. Также можно написать об этом в директ инстаграм-аккаунта @mkpgstk.

В Райчихинске начата подготовка территории горпарка к обустройству пешеходных дорожек и площадок. Подготовлена схема посадки деревьев и газонной травы на территории городского фонтана, благоустроенного в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Сложности в проведении благоустройства в Зее доставили большие лужи. Для их осушения используется вся имеющаяся в наличии техника. Для начала дорожной кампании ямы на дорогах будут засыпаны щебнем. В городе заканчивается ремонт двух теплиц, в которые в последующем будет высажена рассада цветов. Цветочная рассада для клумб высеяна в ящики.

Особое внимание руководство администраций уделит благоустройству памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К примеру, в селе Дим Михайловского района, помимо благоустройства территории памятника, у подножия планируется укладка керамогранитной плитки. В селе Чесноково возле памятного камня жертвам политических репрессий будут высажены деревья и разбиты клумбы.

На площади Победы в селе Екатеринославка Октябрьского района планируется высадка уличных цветов на клумбы.