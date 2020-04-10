Резидент ТОР «Белогорск» открыл новое литейное производство

На территории опережающего развития ТОР «Белогорск» заработало новое литейное производство. Компания «Спецтех» приступила к производству литых гусениц и звеньев, востребованных в машиностроении.

Цех площадью более 550 квадратных метров находится в Белогорске. Создано 23 новых рабочих мест, а объем инвестиций в основной капитал составил почти 5 миллионов рублей.

«Многоступенчатый производственный процесс обеспечивают линия по производству сухого кварцевого песка, термопечь с твердотопливным котлом, формовочный и прессовальный станки, анализатор и другое технологическое оборудование, и вспомогательная техника, – рассказала начальник отдела экономического развития и инвестиций Ольга Петровская. – Для снижения организованных выбросов на заводе изменены геометрические параметры горловины трубы и увеличена высота дымовых труб. Таким образом, экологический риск сведен к минимуму».

Как отмечают специалисты, основная задача производства заключается в изготовлении отдельных гусеничных звеньев и гусениц из лома чёрных металлов методом отливки стали. Цена продукции, полученной таким способом, ниже рыночной на 15-20 %. К тому же литые гусеницы более лёгкие, их масса не превышает 10-15 % от массы машины, что влияет на снижение расхода топлива.

Сырьем для литейного производства служат сталь черных металлов и круглая сталь, а также кварцевый песок, литейная смола и другие составляющие, которые будут закупаться в Амурской области, Хабаровском крае, а также Новосибирской, Иркутской и Свердловской областях.

Результаты проведенных исследований подтвердили значительные преимущества схемы гусеничной машины, которая обеспечивает снижение шума и вибрации, воздействия на почву, повышает надежность, долговечность и проходимость.

Данное литейное производство является единственным на Дальнем Востоке и потребность в наиболее дешевых литейных заготовках высока, это дает основания для того, чтобы продукция компании «Спецтех» стала конкурентной на рынке всех регионов Дальнего Востока, приводит мнение специалиста пресс-служба администрации Белогорска.