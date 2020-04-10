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10апреля
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сегодня, 17:29 5

Кремль разберется со сбором пожертвований на борьбу с коронавирусом в регионах

Кремль разберется со сбором пожертвований на борьбу с коронавирусом в регионах
Фото: yandex.ru

Кремль разберется в ситуации, когда главы регионов собирают с предпринимателей и граждан пожертвования на борьбу с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», – ответил Песков на просьбу прокомментировать действия правительства Белгородской области, обратившегося к бизнесу и гражданам с просьбой оказать финансовую помощь для дооснащения медицинских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте губернатора и правительства Белгородской области было размещено сообщение, в котором напоминается о принимаемом комплексе мер по профилактике и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также о введении режима повышенной готовности. На этом основании власти региона обратились к бизнес-сообществу с просьбой оказать финансовую поддержку для дооснащения медицинских организаций.

«На эти средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование. Граждане также могут участвовать в сборе средств на приобретение медицинского оборудования», – говорится в обращении. В нем указаны реквизиты Фонда поддержки социально-экономических, культурных программ и проектов.

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#медицина #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Эта информация устарела. Удалите

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Ну это же добровольно,что разбираться,а как собирают,деньги на лечение больных онкологией,для отправки за границу на лечение.

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    Эхх, Василь Саныч, Василь Саныч...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

  • 028rus

    028rus
    23 минуты назад

    Им лишь бы разбираться тут дело добровольное поэтому разбираться не с чем и не с кем

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