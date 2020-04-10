Кремль разберется со сбором пожертвований на борьбу с коронавирусом в регионах

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Кремль разберется в ситуации, когда главы регионов собирают с предпринимателей и граждан пожертвования на борьбу с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», – ответил Песков на просьбу прокомментировать действия правительства Белгородской области, обратившегося к бизнесу и гражданам с просьбой оказать финансовую помощь для дооснащения медицинских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте губернатора и правительства Белгородской области было размещено сообщение, в котором напоминается о принимаемом комплексе мер по профилактике и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также о введении режима повышенной готовности. На этом основании власти региона обратились к бизнес-сообществу с просьбой оказать финансовую поддержку для дооснащения медицинских организаций.

«На эти средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование. Граждане также могут участвовать в сборе средств на приобретение медицинского оборудования», – говорится в обращении. В нем указаны реквизиты Фонда поддержки социально-экономических, культурных программ и проектов.