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10апреля
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сегодня, 17:24 1

Микрохирургия глаза станет бесплатной для амурчан

Микрохирургия глаза станет бесплатной для амурчан
Фото: krasivo.mirtesen.ru

Более 200 миллионов рублей вложит «Медицинская линия МИЦАР» в современный центр офтальмологии Приамурья, который расположится на базе Амурской областной клинической больницы. Для этого инвестор проведет реконструкцию двух этажей и подвального помещения одного из неиспользуемых корпусов больницы.

Амурчане смогут получить медицинские услуги по лечению заболеваний глаз бесплатно с применением современного высококачественного оборудования.

«На сегодня в Амурской области нет специализированного учреждения по оказанию высококачественной медицинской помощи при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в рамках обязательного медицинского страхования. Большое количество пациентов вынуждено обращаться за оказанием медицинской помощи в другие регионы. Открытие центра позволит оказывать амурчанам бесплатную высокотехнологичную лечебную помощь, обеспечить регион высококвалифицированными кадрами», – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

По словам инвестора, на базе центра планируется организовать глаукомный кабинет и кабинет сосудистой патологии глаза. Также для всех желающих организуют консилиумы, онлайн консультации и отложенные консультации специалистов. Консультации медиков с их результатами будут фиксироваться и храниться на видео.

«Центр офтальмологии будет работать в регионе на условиях концессии в течение 30 лет. Для региона подобные соглашения – возможность развивать социальную инфраструктуру, привлекать инвестиции в недофинансированные проекты медицины, спорта, образования и прочее. В целом мы видим большой интерес именно к такой схеме реализации инвестиционных проектов. Один из наиболее успешных – строительство международного моста через реку Амур», – рассказал директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

До конца года центр офтальмологии откроет двери для всех желающих. К тому времени инвестор планирует вложить более 40 миллионов рублей в строительно-монтажные работы и 30 миллионов рублей на покупку оборудования.

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#здоровье #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    13 минут назад

    Ого!

    Хорошая новость!

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