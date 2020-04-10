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10апреля
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сегодня, 16:52 5

Медики утверждают, что кондиционеры могут быть разносчиками коронавируса

Медики утверждают, что кондиционеры могут быть разносчиками коронавируса
Фото: pixabay.com/ru

Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области на пресс-конференции подтвердила предположения журналистов об опасности кондиционеров во время эпидемии коронавируса. Медик порекомендовала чаще проветривать комнату.

Светлана Леонтьева на вопрос об опасности кондиционеров отметила, что такая климатическая система повышает риск заражения коронаворусом нового типа.

«Идет воздухопоток, который может спровоцировать подъем пыли, на которую оседает вирус в помещении, ‒ отметила замминистра. ‒ Мы пока не пользуемся, слава богу, кондиционерами. Нужно чаще делать влажную уборку всех поверхностей, а не только пола и столов. Лучше открывать окна и проветривать».

Российский минздрав также предупредил больницы, что комнатные кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в пятой версии методических рекомендаций по инфекции, опубликованных на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что нельзя использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания. По данным ведомства, они повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе, потому что помещение не вентилируется, сообщает РБК. Воздухоочистители тоже слабо справляются с защитой от воздушных инфекций. Поэтому самый верный способ ‒ это традиционное проветривание.

Однако российские инженеры готовы решить эту проблему. Они совместили ультрафиолетовые лампы с климатической техникой и создали аппарат, способный в течение получаса очистить от вирусов воздух в помещениях и в дальнейшем поддерживать в них стерильность.

В настоящее время уже создан прототип установки, рассчитанный на площадь в 50–150 квадратных метров. Ожидается, что этим прибором можно будет оперативно оснастить магазины, аптеки, отделения банков и наземный транспорт. Запуск его в серийное производство может начаться в ближайшие недели, сообщают «Известия».

Потребителям станут доступны как стационарные, так и переносные установки, которые способны получать электроэнергию от аккумуляторных батарей. По словам производителей, вес приборов будет небольшим, поэтому перенести их сможет и один человек.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    чет бредом попахивает

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Пылесосы тоже разносчики... )

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Очередная "люстра Чижова", пополам с блокатором вирусов

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Написали же только окна открывать,с улицы ,столько пыли наметёт в квартиру,мама не горюй,а как же фильтры в кондиционерах,и функция ионизации воздуха,видать не работает...

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    39 минут назад

    Кондишн и без "короны" опасный предмет

    Никто не помнит, что его надо регулярно чистить

    В некоторые магазины заходишь, вдохнёшь и в шоке от того, как там ещё продавцы живы-здоровы.

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