Благовещенка с прогулки в центре города принесла домой клеща (фото)

Амурчанам на улицах все чаще стали попадаться клещи. Об одной из таких неприятных встреч в редакцию Амур.инфо сообщила жительница Благовещенска. Клеща она «поймала» в центре города.

«Клещи активизировались. Будьте осторожны. Принесла на себе домой этого товарища. Шла по улице, по тротуару, даже не по сухой траве. Где-то упал на меня. Кузнечная – Ленина, центр города», – рассказала женщина.

«Сейчас сняли с себя», – прислали в редакцию Амур.инфо сообщение из Райчихинска, сопроводив его фотографией.

Как писало Амур.инфо, ранее клещей амурчане встретили в окрестностях Моховой Пади в Благовещенске. На одном кусте находилось около десятка кровососущих. А первые случаи их появления фиксировали в середине марта в Благовещенском районе.

На горячей линии Роспотребнадзора пояснили, что в настоящее время в городе проводится акарицидная обработка.

«В этом году клещи рано активизировались. Обработка проведена еще не на всей территории Благовещенска. Проводится на разных территориях: и парки сейчас обрабатываются, и скверы, и кладбища. Мы просто в эндемичном районе живем, если даже обработка проведена, не факт, что все клещи будут уничтожены. Например, сегодня мы обработали, но где-то ветер, где-то осадки прошли, и уже сила препарата снижается. Аккуратно надо ходить особенно там, где сухая растительность. Весной всегда надо быть аккуратным в этом плане. Если клещ не присосался, то ничего страшного. Если присосался, то надо идти в травмпункт, снимать его и отправлять на анализ», – пояснил специалист Роспотребнадзора.

Если все-таки клещ был удален самостоятельно, главное, чтобы его часть не осталась в теле человека. Клеща необходимо поместить в небольшую банку вместе с влажной тканью и сдать в лабораторию (Горького, 235А) для проверки на клещевой энцефалит.

Прививаться от клещевого энцефалита необходимо заранее. Чтобы поставить прививку, нужно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.