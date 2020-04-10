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Спасатели подорвали лед на Амуре в районе Нововоскресеновки (видео)

Спасатели подорвали лед на Амуре в районе Нововоскресеновки (видео)
Фото: кадр видео

В пятницу, 10 апреля, спасатели областного поисково-спасательного отряда произвели второй подрыв льда на реке Амур. На этот раз – в районе села Нововоскресеновка Шимановского района.

Взрывники использовали 30 зарядов, которые закладывали в лунки диаметром 200 миллиметров на расстоянии 10 метров друг от друга. Общая масса заряда составила 270 килограммов.

В следующий раз оперативная группа спасателей областного поисково-спасательного отряда отправится для проведения работ в Магдагачинский район, сообщается в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее Амур.инфо сообщало о проведении спасателями взрывных работ на реке Амур в районе села Ушаково Шимановского района.

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