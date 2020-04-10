Дочь умерла на похоронах зараженной коронавирусом матери

В Англии дочь умерла от остановки сердца на похоронах скончавшейся от коронавируса матери. Скорая не успела приехать, и женщина скончалась на месте.

Похороны 63-летней Джули Мерфи (Julie Murphy), зараженной коронавирусной инфекцией, проходили 31 марта. Во время погребальной службы у ее 32-летней дочери Лоры Ричардс (Laura Richards) случился сердечный приступ. Скорбящие попытались помочь Лоре, но реанимировать ее так и не удалось.

Со слов Сэди, 45-летней сводной сестры Лоры, когда гроб с покойной опускали в могилу, Лора начала повторять: «Я задыхаюсь, я задыхаюсь», держась руками за грудь. «Моя дочка сказала ей сесть, после чего накинула на нее пальто. Лора едва могла говорить и продолжала задыхаться. Священник тоже пытался спасти ей жизнь, но мы уже ничего не могли сделать. У нее случился тяжелый сердечный приступ», – рассказала женщина.

На похоронах присутствовало всего пять человек, так как из-за распространения коронавируса число людей ограничено. Все тут же начали вызывать скорую, но она не успела приехать, и дочь погибшей скончалась. Женщину похоронили через несколько дней рядом с могилой матери.

Тем временем в США из-за пандемии коронавируса похороны стали записывать на видеокамеру, а на траурную церемонию допускать только близких родственников. В Великобритании также начали проводить церемонии похорон дистанционно, сообщает «Лента.ру».