В Приамурье мужчина пытался расстаться с жизнью, прыгнув с моста через Зею (фото)

В Приамурье спасли молодого человека, который хотел прыгнуть в Зею с моста. Трагедия едва не разыгралась возле села Красноярово, около Свободного Амурской области.

Вечером 9 апреля оператор видеонаблюдения дежурной смены ведомственной охраны Минтранса России, охранявшей мост, увидел мужчину, который сначала остановился на пешеходной части, затем перелез через леерное ограждение и обхватил руками фонарную стойку.

На мост немедленно выехала группа быстрого реагирования, для разъяснения нарушения по громкоговорителю. Также были оповещены дежурные службы МЧС и полиция. В разговоре молодой человек заявил о своем решении расстаться с жизнью.

Стрелкам ведомственной охраны Минтранса РФ удалось уговорить парня не совершать этот поступка. Его успели затащить на мост и доставили к караульному помещению.

По факту происшествия составлен протокол об административном нарушении. Молодой человек передан сотрудникам полиции, сообщает специалист по связям с общественностью Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».