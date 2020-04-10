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10апреля
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сегодня, 16:30 7

В Приамурье мужчина пытался расстаться с жизнью, прыгнув с моста через Зею (фото)

В Приамурье мужчина пытался расстаться с жизнью, прыгнув с моста через Зею (фото)

В Приамурье спасли молодого человека, который хотел прыгнуть в Зею с моста. Трагедия едва не разыгралась возле села Красноярово, около Свободного Амурской области.

Вечером 9 апреля оператор видеонаблюдения дежурной смены ведомственной охраны Минтранса России, охранявшей мост, увидел мужчину, который сначала остановился на пешеходной части, затем перелез через леерное ограждение и обхватил руками фонарную стойку.

На мост немедленно выехала группа быстрого реагирования, для разъяснения нарушения по громкоговорителю. Также были оповещены дежурные службы МЧС и полиция. В разговоре молодой человек заявил о своем решении расстаться с жизнью.

Стрелкам ведомственной охраны Минтранса РФ удалось уговорить парня не совершать этот поступка. Его успели затащить на мост и доставили к караульному помещению.

По факту происшествия составлен протокол об административном нарушении. Молодой человек передан сотрудникам полиции, сообщает специалист по связям с общественностью Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

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#происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    Слабак

  • Страйкер

    Страйкер
    14 минут назад

    Тряпка

  • Геральт

    Геральт
    14 минут назад

    Прыгнуть через Зею, даже с моста - это в книгу рекордов гинесса

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    13 минут назад

    Жалко парня

  • Страйкер

    Страйкер
    11 минут назад

    чего его жалеть? Если человек хочет расстаться с жизнью он потихой в сортире удавится и делов. В данном случае это показуха, они же понты для приезжих, чтобы спасли

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Силён мужик хотелкой - через Зею перепрыгнуть!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    8 минут назад

    Хорошо бы если понты. Но боюсь что это депрессия, т.е. болезнь.

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