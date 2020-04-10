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10апреля
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сегодня, 16:20 0

Спорткомплекс в селе Белогорье впервые получил сертификат соответствия

Спорткомплекс в селе Белогорье впервые получил сертификат соответствия
Фото: pixabay.com

Спортивный комплекс, расположенный в селе Белогорье, впервые получил сертификат соответствия. Без этого документа он не мог быть внесен в Единый реестр спортивных объектов, а значит, не подходил для проведения крупных официальных соревнований.

Сертификация подразумевают проведение оценки соответствия по следующим направлениям: оценка микроклимата (реверберация звука, вибрация, освещенность, температура, влажность, кратность воздухообмена, электромагнитные поля, концентрации вредных веществ и тому подобное); оценка безопасности спортивных снарядов; оценка безопасности спортивных покрытий (поглощение удара, вертикальная деформация, энергия возврата, отскок мяча, торможение и скольжение поверхности).

Как сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области, отныне здесь можно проводить турниры как в бассейне, так и в игровом зале.

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#спорт

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