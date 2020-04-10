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10апреля
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сегодня, 16:04 0

В Благовещенске спасатели пришли на помощь коту (видео)

В Благовещенске спасатели пришли на помощь коту (видео)
Фото: кадр видео

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности опубликовал в Инстаграме видео спасения кота в Благовещенске. На помощь животному, напуганному собаками, пришла дежурная смена спасателей областного поисково-спасательного отряда.

«Животное в страхе забралось на самую макушку дерева и просидело там больше суток. Его маленькая хозяйка чем только ни пыталась приманить кота: и вкусной сосиской, и сухим кормом... Кот не реагировал на еду и жалобно мяукал. На помощь пришли спасатели – совместными усилиями хозяев и профессионалов кота спасли», – сказано в сообщении ведомства.

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#животные

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