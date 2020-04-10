Пробки на дорогах, гуляющие мамы с детьми: благовещенцы отмечают оживление на улицах

Вторая нерабочая неделя расслабила многих благовещенцев: улицы вновь заполнились людьми и автомобилями. Некоторых горожан этот факт крайне удивил – пока одни соблюдают режим самоизоляции и сидят дома без заработка, другие спокойно ходят по городу, гуляют и работают.

Первая нерабочая неделя, объявленная президентом Путиным, заставила улицы Благовещенска заметно опустеть. С 30 марта по 5 апреля горожане сидели дома и соблюдали предписания специалистов. Следующая неделя резко изменила обстановку. Владимир Владимирович сообщил, что нерабочим будет весь апрель, но при этом дал главам регионов полномочия самим выбирать, каким предприятиям работать, а кому сидеть дома.

В Амурской области перечень организаций, которые могут работать с 6 по 12 апреля, был расширен. А вот рекомендации по самоизоляции и профилактике коронавируса остались теми же. Более того, к списку тех, кому нужно сидеть дома, добавились беременные женщины. Несмотря на это, горожане осмелели и стали активнее выходить из своих квартир.

«Я еду домой с работы, и знаете, что я вижу? Пробки! Хотя откуда бы им взяться, если у нас в городе режим самоизоляции?» – изумился один из благовещенцев в социальной сети.

«Калинина, Мухина – сплошные пробки, народу тьма. Куда все едут? На той неделе я ездил на работу по полупустым улицам, а сейчас все снова вернулось на круги своя», – добавил другой горожанин.

Изумляются происходящему и те, кто все по-прежнему сидит дома.

«Я работаю удаленно, из дома. И с понедельника наблюдаю картину с балкона – детские площадки забиты детьми, по тротуарам гуляют мамы с колясками. Интересно, у нас, что, коронавирус куда-то делся? Стало безопаснее на улицах? Или самоизоляцию отменили вместе с нерабочими днями? В выходные все, наверное, опять на шашлыки отправятся», – высказалась благовещенка.

«Я работаю парикмахером, вторую неделю сижу дома без работы, потому как парикмахерским и салонам красоты работать запретили. Мой заработок составляет ровно столько, сколько я подстригу людей. То есть за эти дни я заработала ноль рублей. А платежи и ежедневные траты никто не отменял. Тем более что у меня есть ребенок. И в такие моменты, когда направляясь в магазин, я наблюдаю кучу людей и машин на улицах, думаю – почему я должна сидеть дома и терять свои деньги, если карантинные меры все равно не соблюдаются толком? В чем смысл этой безработицы тогда? Как-то несправедливо. Либо уж все строго соблюдайте предписания, либо давайте возвращать жизнь в привычное русло. А вообще, есть опасение, что из-за вот таких безответственных людей в городе введут жесткий карантин, как в некоторых других регионах. И мы вообще не сможем толком куда-либо выходить», – поделилась еще одна жительница областного центра.

Больше свободы почувствовали и некоторые организации – даже те, кому работать на этой неделе не разрешили. Они стали открывать двери для посетителей, кое-кто даже открыто объявляет об этом в соцсетях. Так, например, сделал один из магазинов косметики в центре города.

Между тем на днях к горожанам обращалась мэр Благовещенска Валентина Калита, которая также отметила увеличившееся количество машин и людей.

«На дорогах Благовещенска существенно увеличилось количество автотранспорта, во дворах многих домов гуляют дети. (…) Сегодня ситуация принципиально не изменилась. Опасность не миновала! В России продолжается рост количества заболевших, в Благовещенске 4 официально зарегистрированных случая COVID-19. Я прекрасно понимаю, что многие оказались сегодня в чрезвычайно непростом финансовом положении. Сложно психологически. И находиться дома все тяжелее с каждым днем. Но в то же время каждый должен отдавать себе отчет: чем добросовестней мы соблюдаем режим самоизоляции, тем быстрее он закончится. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала Калита на своей странице в Инстаграме.