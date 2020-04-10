Амурчан с внебольничной пневмонией будут обязательно тестировать на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала, кого будут тестировать на новый тип коронавирусной инфекции. На онлайн встрече с журналистами она подчеркнула, что больные пневмонией проходят тест в обязательном порядке и незамедлительно.

Кроме указанной категории граждан, тестированию на инфекцию подлежат те, у кого имеются признаки ОРВИ, имеющие хронические заболевания, лица в возрасте 65+, беременные женщины.

Правом на тестирование обладают только лаборатории, которые имеют разрешение на проведение данного вида исследований. В Амурской области исследования проводит Центр гигиены ‒ эта лаборатория, подведомственная Роспотребнадзору. Здесь проверяют тех, кто приехал из-за рубежа, всех пациентов с внебольничной пневмонией и лиц, которые внесены в группы риска по постановлению главного санитарного врача.

В инфекционной больнице обследуются люди старшего возраста с признаками ОРВИ, медицинские работники, которые работают в условиях заражения, и те, кто находится в ограниченных коллективах (места лишения свободы, колледжи, интернаты).

«Перечень очень большой, и сегодня лабораторная база нацелена на то, чтобы максимально охватить тот контингент лиц, который прописан в постановлении, ‒ пояснила Светлана Леонтьева. ‒ Другим, здоровым, не надо делать такой тест. Сегодня взяли анализ – он здоров, а завтра он пошел на улицу, заразился и заболел».

В министерстве здравоохранения отметили, что тесты, возможно, начнут делать амурчанам, у которых есть симптомы ОРВИ, если будут внесены какие-то изменения и дополнения в постановления Роспотребнадзора.

Амурский минздрав во всяком случае планирует расширить лабораторную базу. Как отметила замминистра, уже отработаны и проведены процедуры покупки еще пяти аппаратов проведения тестирования.

Тестирование по желанию пока оговаривается только в частных клиниках за деньги. Но и там такие анализы сдать сейчас невозможно, потому что частники не имеют разрешения. Светлана Леонтьева предположила, что, скорее всего, Роспотребнадзор рассмотрит вопрос о выдаче разрешений частным клиникам и тестирование на коронавирус начнут делать не только ограниченному числу заболевших и приехавших из-за границы.

В минздраве отметили, что на коронавирус начинают обследовать не только жителей Благовещенска. Со следующей недели медики-инфекционисты начнут отрабатывать полностью весь регион.

В инфекционной больнице в Благовещенске сегодня находятся три пациента с диагнозом коронавирус. Первая пациентка, у которой обнаружили инфекцию, выписана. В минздраве подчеркнули, что других достоверных данных о заболевших в области коронавирусом у них нет.

На вопрос, почему так быстро выписали первую девушку с подтвержденным диагнозом, Леонтьева ответила, что она прошла полный курс лечения, заболевание протекало в легкой степени тяжести.

«Получили отрицательный результат – выписали человека здоровым и не опасным для окружающих абсолютно, – подчеркнула замминистра. – В любом случае, эту пациентку оставят под диспансерным наблюдением у участкового терапевта. Этих лиц будут отслеживать. Это не значит, что их выписали и забыли».

Как было отмечено, тест на коронавирус должен быть отрицательным дважды, чтобы человек считался выздоровевшим

Уточнили в минздраве и количество больничных мест, предназначенных на случай распространения инфекции. По расчетному показателю, учитывающему население области, в Приамурье подготовлено 397 коек, 30 из них ‒ для детей и 367 ‒ для взрослых. 300 коек предназначено для пациентов с тяжелым ходом лечения.

Госпитали организованы в крупных городах с наибольшим числом населения. Помимо Благовещенска, это Белогорск, где большая транспортная развязка (10 коек), и Свободный, где идут крупные стройки (7 коек).

Как уточнила замминистра, все эти госпитали предназначены для лечения пациентов с легкой степенью тяжести. Пациенты с тяжелыми формами со всего региона будут концентрироваться на базе городской клинической больницы.