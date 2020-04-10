В «школьные корзинки» хабаровским ученикам кладут крупы, консервы и молоко

В Хабаровске на следующей неделе начнут выдавать детям школьные продуктовые наборы. Сухпайки соберут для примерно 14 тысяч человек. Это дети, которые в течение учебного года имеют право на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях.

В их числе – ребята из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня. Снабжать их продовольствием будут до 31 мая. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника городского отдела образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

«Продуктовые "школьные корзинки" мы начнем выдавать уже на следующей неделе. В перечне продуктов, которые в них положат, крупы – гречка и рис, мясные и рыбные консервы, соки, печенье, молоко. В качестве приятного бонуса – шоколадные батончики. Если говорить о количестве продовольствия, то комплектование будем вести из расчета объемов питания на пять дней. Чтобы родители как можно реже нарушали режим самоизоляции, планируем выдать им в руки не один, а сразу два набора – на декаду», – рассказала она.

Как сообщила Матвеенкова, финансирование на эти цели будет идти за счет средств федерального и муниципального бюджетов. Всего потребуется 30 миллионов рублей: 18 поступят из региональной казны, а 12 – из муниципальной, пишет пресс-служба хабаровской мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, выдача сухих пайков школьникам началась в Благовещенске. В этот набор входят: вафли, сладкие батончики, мини-рулет и молочный коктейль. Стоимость составляет 350 рублей. Родители говорят о том, что такая еда для детей не полезна. А в мэрии подчеркивают, что сухой паек следует отличать от продуктового набора, который состоит из комплекта продуктов, предназначенных для приготовления.