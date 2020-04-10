Новую дорогу в Чигири планируют сдать в августе (видео)

Строительство дороги по улице Василенко, которая соединит Благовещенск и село Чигири, вышло на второй, завершающий этап. В прошлом году подрядчик с нуля возвел 300 метров трассы, а сейчас занимается реконструкцией следующего участка длиной 2 300 метров.

«По контракту принять улицу должны были в 2021 году, но подрядчик время зимой не терял, сработал так, что в конце 2020 года мы начнем ездить по комфортной новой и безопасной улице. Плюс ко всему транспортное сообщение между Благовещенском и селом Чигири даст активный толчок развитию социальной инфраструктуры города», – рассказал первый заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников.

Как уточнил главный инженер подрядной организации, если работам ничего не помешает, то сдать объект получится уже в августе.

В рамках проекта по реконструкции вдоль дороги построено 5 искусственных сооружений – металлических гофрированных труб. Будет реконструирован водоотводной канал, обустроены автобусные остановки с павильонами, пешеходные ограждения, тротуары, освещение, установлен светофор и положено асфальтобетонное покрытие.

Ремонт улицы Василенко проходит в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотический проект стартует в регионах, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках кампании-2020 дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны.

Улица Василенко названа в честь амурчанина Михаила Абрамовича Василенко – Героя Советского Союза. В марте 1945 года младший лейтенант Михаил Василенко командовал взводом в легкой артиллерийской бригаде в составе 1-го Белорусского фронта. Он совершил подвиг во время операции по освобождению Польши в бою под городом Костшин-над-Одрой. После войны вернулся на родину, в Амурскую область. Жил и работал в Благовещенске. Возглавлял завод «Амурэлектроприбор». Является почетным жителем Благовещенска.

Также в рамках патриотического проекта до конца года будет выполнен ремонт участка улицы Воронкова между Новотроицким шоссе и улицей Тенистой. Там отремонтируют дорожное покрытие, модернизируют освещение, обустроят ливневую канализацию, заменят бордюрный камень. Кроме того, рабочие выложат тротуар плиткой, установят новые автобусные павильоны и дорожные знаки, нанесут разметку холодным пластиком.