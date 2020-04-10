Оформлять сертификат на маткапитал будут беззаявительно

С середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов на маткапитал. После рождения ребенка, дающего право на получение денег, сертификат оформят автоматически, и семья сможет распорядиться средствами по любым предусмотренным законом направлениям, не обращаясь за его получением.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время региональные отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет матери на сайте ПФР или портале Госуслуг.

«Мама может зарегистрироваться на портале Госуслуг и не обращаться в клиентскую службу Пенсионного фонда за получением сертификата. На основании сведений о рождении ребенка и иных сведений, которые будут запрашиваться ПФР, ей будет оформлен сертификат. В личный кабинет придет информация от ПФР о праве на материнский капитал. В этом и заключается проактивный порядок предоставления данной услуги», – пояснила начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области Наталья Белякова.

Открыть личный кабинет на портале Госуслуг могут граждане 14 лет и старше. При этом необходимо иметь паспорт и СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это можно несколькими способами: лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания; онлайн через сервис Сбербанк Онлайн (веб-версия) и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков); почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля. Таким образом гражданин получает единый пароль для доступа ко всем государственным сайтам и их услугам.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области.

Получить дополнительные консультации по вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно по номеру горячей линии амурского ОПФР – 8 (4162) 202-400.