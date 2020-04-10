Благовещенка выхаживает новорожденного голубя (видео)

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Бывшая работница городского эколого-биологического центра Благовещенска, а ныне волонтер и владелица птичьего приюта Светлана Садова выхаживает новорожденного голубя. Птенец появился на свет день назад у пары голубей, которых приютила амурчанка. Однако выполнять свои родительские обязанности птицы отказались.

Голуби появились в приюте Светланы два года назад с травмированными крыльями. После лечения отпустить на волю птиц благовещенка не смогла – по состоянию здоровья жить в природе они не смогут. В этом году пернатая пара создала семью.

«Они неопытные. Загнездились в этом году первый раз, высидели из трех яиц одно. Вылупился голубенок, ему 1 день. Сейчас самое главное, чтобы он выжил. Родители его бросили, не стали кормить. Кормлю сейчас его я, каждый час, сутками не сплю. Первые 5-7 дней у птиц критические. Утят-однодневок я выкармливала, а вот с голубенком сложнее», – поделилась амурчанка. К слову, птенец появился на свет незадолго до дня рождения Светланы.

«Ну вот такие у нас тоже бывают сюрпризы. День рождения в день рождения – гулики высидели гулика, а кормить не хотят. Мама-няня спешит на помощь, как всегда», – написала благовещенка в своем Инстаграме.

Светлана Садова больше известна как Света Стриж. Она несколько лет работала в благовещенском зоосаде, выхаживала аистов, журавлей, лебедей. Уже около шести лет ухаживает за животными в собственном приюте. Сейчас там обитает большое количество пернатых, а также кошки и коты.

В приют в основном попадают травмированные животные или оставшиеся без дома. Лечит и содержит их Светлана на личные деньги и пожертвования. На странице в Инстаграме можно найти реквизиты для помощи приюту.