Сладости и молочный коктейль: благовещенка показала, какой сухпаек выдали ребенку в школе

Вафли, сладкие батончики, мини-рулет и молочный коктейль. Такой сухой паек получил ученик коррекционного класса в школе № 13. Стоимость набора составила 350 рублей. А вместе с ним шла пояснительная памятка, в которой родителей просят не путать сухой паек и продуктовый набор.

Обсуждая между собой паек, родители говорили о том, что такая еда для детей не полезна.

В городской администрации по этому поводу сообщили: так как дети перешли на дистанционное обучение, бесплатное питание школьникам 1-4 классов на это время не положено, поскольку предоставление питания «предусмотрено только в дни посещения учебных занятий». Это прописано в статье 1 закона Амурской области от 10 сентября 2019 № 391-ОЗ «Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты области».

Пока учеба идет в формате онлайн, для ребят из малообеспеченных семей, а также учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с муниципальными правовыми актами предусмотрены сухие пайки.

В Благовещенске они запланированы на 602 ученика. В школах выдают такие наборы родителям или законным представителям по графику, который каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Сухие пайки выдаются на учебную неделю: для учащихся по пятидневной учебной неделе – на пять дней, при шестидневной – на шесть дней. При этом в мэрии подчеркивают, что сухой паек представляет собой набор продуктов, готовых к употреблению. И следует отличать его от продуктового набора, который состоит из комплекта продуктов, предназначенных для приготовления.

«Сухой паек состоит из продуктов, которые не требуют особых условий хранения и, кроме того, имеют длительный срок хранения. Школьники, обучаясь дистанционно, находятся дома. Основные приемы пищи (завтрак, обед, ужин) они должны получать в горячем виде в домашних условиях. Кроме основных приемов пищи, которые должны состоять из холодной закуски, первого, второго блюда и напитков, в рационе детей дополнительно предусмотрены второй завтрак и полдник, а они могут состоять из молока, сока, булочного или кондитерского изделия, что и было предложено в сухом пайке. То есть продукты в сухпайках могут быть разных марок и производителей, но это только кондитерские изделия, соки и молочные коктейли», – поясняют в городской администрации.

Ранее в министерстве образования и науки Амурской области по поводу сухпайков школьникам области комментировали, что «федеральным законом предусмотрено двухразовое питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, для них формируются пайки».