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10апреля
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Сладости и молочный коктейль: благовещенка показала, какой сухпаек выдали ребенку в школе

Сладости и молочный коктейль: благовещенка показала, какой сухпаек выдали ребенку в школе

Вафли, сладкие батончики, мини-рулет и молочный коктейль. Такой сухой паек получил ученик коррекционного класса в школе № 13. Стоимость набора составила 350 рублей. А вместе с ним шла пояснительная памятка, в которой родителей просят не путать сухой паек и продуктовый набор.

Обсуждая между собой паек, родители говорили о том, что такая еда для детей не полезна.

В городской администрации по этому поводу сообщили: так как дети перешли на дистанционное обучение, бесплатное питание школьникам 1-4 классов на это время не положено, поскольку предоставление питания «предусмотрено только в дни посещения учебных занятий». Это прописано в статье 1 закона Амурской области от 10 сентября 2019 № 391-ОЗ «Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты области».

Пока учеба идет в формате онлайн, для ребят из малообеспеченных семей, а также учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с муниципальными правовыми актами предусмотрены сухие пайки.

В Благовещенске они запланированы на 602 ученика. В школах выдают такие наборы родителям или законным представителям по графику, который каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Сухие пайки выдаются на учебную неделю: для учащихся по пятидневной учебной неделе – на пять дней, при шестидневной – на шесть дней. При этом в мэрии подчеркивают, что сухой паек представляет собой набор продуктов, готовых к употреблению. И следует отличать его от продуктового набора, который состоит из комплекта продуктов, предназначенных для приготовления.

«Сухой паек состоит из продуктов, которые не требуют особых условий хранения и, кроме того, имеют длительный срок хранения. Школьники, обучаясь дистанционно, находятся дома. Основные приемы пищи (завтрак, обед, ужин) они должны получать в горячем виде в домашних условиях. Кроме основных приемов пищи, которые должны состоять из холодной закуски, первого, второго блюда и напитков, в рационе детей дополнительно предусмотрены второй завтрак и полдник, а они могут состоять из молока, сока, булочного или кондитерского изделия, что и было предложено в сухом пайке. То есть продукты в сухпайках могут быть разных марок и производителей, но это только кондитерские изделия, соки и молочные коктейли», – поясняют в городской администрации.

Ранее в министерстве образования и науки Амурской области по поводу сухпайков школьникам области комментировали, что «федеральным законом предусмотрено двухразовое питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, для них формируются пайки».

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#городская власть #дети #школа

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Да, видна забота власти. Повышают демографию области !!!

    Уже бы не хвастались. Надеюсь что срок хранения этих прайков не исиекает в ближайшее время.

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Этих людей вообще когда-нибудь что-нибудь устраивает???? Выдайте им 20 кг геркулеса, пусть кашу варят. Она полезная.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    хорошо, что хоть не просроченную консерву из сайры....(как у нас в Надежденском районе).

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    sinoptik

    Этих людей вообще когда-нибудь что-нибудь устраивает???? Выдайте им 20 кг геркулеса, пусть кашу варят. Она полезная.



    +++++

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    sinoptikЭтих людей вообще когда-нибудь что-нибудь устраивает???? Выдайте им 20 кг геркулеса, пусть кашу варят. Она полезная.


    В кои то веки плюсану. Спасибо должны сказать что вообще что-то дали.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Ниже приведено фото пайка. Паёк разработан диетологами.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    sinoptik

    Этих людей вообще когда-нибудь что-нибудь устраивает???? Выдайте им 20 кг геркулеса, пусть кашу варят. Она полезная.



    Прям с языка сняли...

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Синоптик в других регионах выдают продуктовые наборы!!!

    Конечно детям и сладости приятны, но все таки они не отстранены от учебного процесса.

    А что касается того, что не устраивает, так зачем тогда власть афиширует такой позор? Ладно щакон у нас в областе такой, так у нас есть депутаты, почему они не внесут поправки в него, ведь ситуация их просто обязывает это сделать? Или что мин.обр.области не сделала такой запрос?

    Вы посмотрите опыт других регионов. У нас что дети в стране отличаются? Нет не отличаются. У нас одно отличие и это то что в чиновничьих креслах сидят разные по мировоззрению и компитентности, а так же к отношению к народу люди.

    И еще, если власть критикует народ, то претензии и вопросы не к народу, а к воасти!!

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Синоптик в других регионах выдают продуктовые наборы!!!

    Конечно детям и сладости приятны, но все таки они не отстранены от учебного процесса.

    А что касается того, что не устраивает, так зачем тогда власть афиширует такой позор? Ладно щакон у нас в областе такой, так у нас есть депутаты, почему они не внесут поправки в него, ведь ситуация их просто обязывает это сделать? Или что мин.обр.области не сделала такой запрос?

    Вы посмотрите опыт других регионов. У нас что дети в стране отличаются? Нет не отличаются. У нас одно отличие и это то что в чиновничьих креслах сидят разные по мировоззрению и компитентности, а так же к отношению к народу люди.

    И еще, если власть критикует народ, то претензии и вопросы не к народу, а к власти!!

  • Макраме

    Макраме
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Синоптик в других регионах выдают продуктовые наборы!!! Конечно детям и сладости приятны, но все таки они не отстранены от учебного процесса. А что касается того, что не устраивает, так зачем тогда власть афиширует такой позор? Ладно щакон у нас в областе такой, так у нас есть депутаты, почему они не внесут поправки в него, ведь ситуация их просто обязывает это сделать? Или что мин.обр.области не сделала такой запрос? Вы посмотрите опыт других регионов. У нас что дети в стране отличаются? Нет не отличаются. У нас одно отличие и это то что в чиновничьих креслах сидят разные по мировоззрению и компитентности, а так же к отношению к народу люди. И еще, если власть критикует народ, то претензии и вопросы не к народу, а к власти!!



    Вы считаете вдругих регионах нет таких же мозгоклюев как у нас, которые всем недовольны? Да точно так же фотографируют эти наборы и отправляют фото в соцсети и мессенджеры с язвительными комментами.

    Мамаша эта чем недовольна? Шоколадки с печенюшками дитятку выдали? А она хотела бифштекс с гарниром?

    Сама обед приготовить и накормить ребенка не пробовала?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Так что хватит тут нас критикующих власть людей обвинять в недовольстве. Вон почитайте как в Хабаровском крае к детям относятся и далеко ходить не надо.

  • stil

    stil
    1 час назад

    Геральт
    sinoptikЭтих людей вообще когда-нибудь что-нибудь устраивает???? Выдайте им 20 кг геркулеса, пусть кашу варят. Она полезная.


    В кои то веки плюсану. Спасибо должны сказать что вообще что-то дали.


    Тоже плюсую. Привыкли что им все должны. Я тоже хочу сидеть дома и чтобы меня кормили.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Синоптик в других регионах выдают продуктовые наборы!!!



    Вам гречки захотелось?

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    В нашей сахалинской школе дети небедные, но их кормят бесплатно и очень хорошо. Иногда дают домой сухпай, не знаю почему, излишки или так положено - большой пакет помидор, огурцов, моркови, иногда еще и выпечку.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Мартовская Зима!!

    Я же не о себе говорю, да и гречку я не люблю как и вообще крупы. А вот для детей греча полезная и стоит она дороже сахара и приготовить с нее можно много разных блюд.

    Поэтому к сладостям могли и крупы добавить, но ведь у нас в области этого не возможно сделать из за областного законодательства.

    Поэтому не возбуждайтесь, а спокойно агитируйте за ЕР и восхваляйте власть!

    Со временем, сменится власть, ЕР будет не в тренде и вы сможете наконец то переобуться, а то уже двадцать лет в одной и той же обуви.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    19 минут назад

    Amurskiy patriot

    Мартовская Зима!! Я же не о себе говорю, да и гречку я не люблю как и вообще крупы. А вот для детей греча полезная и стоит она дороже сахара и приготовить с нее можно много разных блюд. Поэтому к сладостям могли и крупы добавить, но ведь у нас в области этого не возможно сделать из за областного законодательства. Поэтому не возбуждайтесь, а спокойно агитируйте за ЕР и восхваляйте власть! Со временем, сменится власть, ЕР будет не в тренде и вы сможете наконец то переобуться, а то уже двадцать лет в одной и той же обуви.



    Так тут родители массово сопротивлялись, когда детям каши в школе готовили. И ... вы меня не возбудили.

  • 28Unknown

    28Unknown
    11 минут назад

    Ну что нам теперь всем похвалить эту женщину, которая поделилась со СМИ информацией об этом наборе ?! Не нравится, верните, отдайте, других малышей угостите, попейте чай с детками, что такого то ?! Нет нужно обязательно общественность подключить, комментарий и извинений мэрии дождаться, в сеть залить, СМИ накалить, в общем не зашло !

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Блин...

    Им НА ШАРУ (т.е. просто даром!!!) выдали, а они не довольны!

    Так отдайте обратно!

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