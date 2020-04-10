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Семь лет назад не стало автора и ведущего программы «Сканер» Ивана Сельвинского

Семь лет назад не стало автора и ведущего программы «Сканер» Ивана Сельвинского

Ровно 7 лет назад ушел из жизни Иван Сельвинский – автор и ведущий благовещенской программы «Сканер», выходившей в эфире «Альфа-канала». 10 апреля 2013 года в час ночи он умер от остановки сердца. Днем ранее Иван отметил юбилей – ему исполнилось 30-лет.

«Вас ждут дома, помните об этом» – этой фразой он прощался с телезрителями в каждом выпуске программы «Сканер». Коллеги, друзья и родные помнят его как позитивного и жизнерадостного человека, талантливого и трудолюбивого журналиста.

Иван начал работать на «Альфа-канале» в 2003 году – сначала корреспондентом «Альфа-новостей», затем взялся за программу «Сканер». Также он известен в городе как рок-музыкант: несколько лет работал в рок-группе «Художник» – играл на бас-гитаре.

9 апреля 2013 года Ваня отметил 30-летие, а в ночь на 10 апреля его сердце перестало биться.

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#память

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Помним,отлично вёл программу.Светлая память ....

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