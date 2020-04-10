Семь лет назад не стало автора и ведущего программы «Сканер» Ивана Сельвинского

«Вас ждут дома, помните об этом» – этой фразой он прощался с телезрителями в каждом выпуске программы «Сканер». Коллеги, друзья и родные помнят его как позитивного и жизнерадостного человека, талантливого и трудолюбивого журналиста.

Иван начал работать на «Альфа-канале» в 2003 году – сначала корреспондентом «Альфа-новостей», затем взялся за программу «Сканер». Также он известен в городе как рок-музыкант: несколько лет работал в рок-группе «Художник» – играл на бас-гитаре.

9 апреля 2013 года Ваня отметил 30-летие, а в ночь на 10 апреля его сердце перестало биться.