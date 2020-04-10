Жителя Зеи будут судить за кражу драгметаллов с золотодобывающего предприятия

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении золота и серебра в особо крупном размере. В краже обвиняется житель, ранее работавший на золотодобывающем предприятии.

Следствием установлено, что с марта по июль 2019 года обвиняемый втайне от других работников ежедневно собирал жидкий товарный регенерат, в котором содержались драгоценные металлы – золото и серебро. По завершении рабочей смены мужчина выносил вещество за пределы золотоизвлекательной фабрики.

Незаконные действия амурчанина пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Они изъяли у мужчины две пластиковые бутылки и стеклянную банку, в которых содержалось более 400 граммов химически чистого золота и 33 грамма химически чистого серебра. Своими действиями обвиняемый причинил золотодобывающему предприятию материальный ущерб на сумму более миллиона рублей.

Уголовное дело расследовалось СО УФСБ России по Амурской области. В настоящее время оно направлено для рассмотрения по существу в Магдагачинский районный суд, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

В соответствии с УК РФ за совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.