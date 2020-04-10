Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость
сегодня, 14:21 0

В Амурской области осадков не будет: прогноз погоды на 11 апреля

В Амурской области осадков не будет: прогноз погоды на 11 апреля
Фото: pixabay.com

Ночью 11 апреля в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по северу составит минус 1...6, местами – до минус 8...13, по югу – от минус 4 до плюс 1.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный разгонится до 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 12...17, местами по северу – 6...11 градусов.

В Благовещенске ясно. Ветер ночью ветер подует с севера, днем – с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью – минус 1... плюс 1, днем – плюс 15...17, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 66

#погода

распечатать


Общество

Ясно и сухо погода: прогноз погоды в Амурской области на 10 апреля
Общество 1

До плюс 15: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля
Общество

Без осадков, ветер стихнет: прогноз погоды в Амурской области на 8 апреля
Общество

Осадки и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 7 апреля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь