В Амурской области осадков не будет: прогноз погоды на 11 апреля

Фото: pixabay.com

Ночью 11 апреля в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по северу составит минус 1...6, местами – до минус 8...13, по югу – от минус 4 до плюс 1.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный разгонится до 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 12...17, местами по северу – 6...11 градусов. В Благовещенске ясно. Ветер ночью ветер подует с севера, днем – с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью – минус 1... плюс 1, днем – плюс 15...17, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 66

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова