Пассажиров поездов с повышенной температурой собираются изолировать (видео)

Из-за сложной эпидемиологической обстановки меры по недопущению распространения коронавируса приняты для пассажиров и сотрудников железной дороги. Проводники контролируют самочувствие граждан. В случае выявления признаков инфекции они готовы изолировать больного.

С конца марта обслуживающий персонал поездов обеспечили тепловизорами, с помощью которых проверяют температуру пассажиров и сотрудников. Данные фиксируются в рейсовом журнале. В случае выявления повышенной температуры у граждан сотрудники железной дороги обязаны по инструкции изолировать его и вызвать медицинских работников на следующую по маршруту станцию.

«У нас есть регламент, согласно которому начальнику поезда следует действовать в случае выявления пассажира с симптомами. Он должен отключить вентиляцию, систему кондиционирования, выдать специальные маски, противочумные костюмы. Все это есть в поезде и должно быть выполнено. В моем составе такие меры принимать еще не приходилось», – отметил начальник фирменного поезда Благовещенск – Хабаровск Евгений Рязанцев.

В качестве мер дезинфекции в вагонах увеличили частоту санитарной обработки. Если раньше кондуктор устраивал влажную уборку два раза в сутки, то сейчас обрабатывает моющими средствами помещение не меньше четырех раз.

В зале железнодорожного вокзала Благовещенска также несколько раз в день проводится влажная уборка помещений. На полу перед кассами нанесена разметка, напоминающая о клиентам о безопасной дистанции.

Эпидемиологическая обстановка в стране сказалась на пассажиропотоке поездов. На благовещенском железнодорожном вокзале отмечают, что он упал в четыре раза. Из-за этого некоторые поезда на время прекратили следование.

Дальневосточный филиал АО «ФПК» сообщает о приостановлении курсирования поездов:

– № 235/236 Тында – Анапа, отправлением из Тынды с 3 июня 2020 года;

– № 278/277 Белогорск – Благовещенск отправлением из Белогорска​ с 25 апреля 2020 года;

– вагонов беспересадочного сообщения Владивосток – Благовещенск, отправлением из Владивостока с 24 апреля 2020 года.

Компания сообщает, что «организована пересадка пассажиров отменяемых поездов в другие поезда, следующие по такому же маршруту, на места аналогичной категории. При отсутствии мест аналогичной категории пассажирам будут предложены места более высокой категории без взимания разницы стоимости проезда. В случае отказа от поездки осуществляется возврат уплаченных сумм полностью без взимания комиссионного сбора. При улучшении ситуации и снятии ограничений на передвижение населения будут приняты безотлагательные по восстановлению размеров движения поездов до прежних объемов».