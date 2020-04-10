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10апреля
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сегодня, 14:06 0

Пожилая амурчанка отдала мошеннику 140 тысяч рублей за очищение ауры

Пожилая амурчанка отдала мошеннику 140 тысяч рублей за очищение ауры
Фото: pixabay.com

В Приамурье серьезную озабоченность сотрудников полиции вызывают продолжающиеся в Приамурье факты телефонных мошенничеств. Нередко жертвами становятся пожилые люди.

Так, пенсионерке 1946 года рождения из поселка Новобурейский позвонил мужчина, который представился врачом и предложил очистить ауру за 35 тысяч рублей. Пожилая женщина согласилась и перевела деньги на электронный кошелек злоумышленника. После этого она оплатила еще несколько сеансов очищения ауры по телефону. В итоге потерпевшая лишилась примерно 144 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

«Уважаемые амурчане, проинформируйте пожилых родственников и знакомых о возможных схемах мошенничества. Расскажите родителям о том, как не попасться на уловки злоумышленников. Чаще общайтесь, звоните, пожилые люди очень нуждаются в вашей поддержке», – напоминают в амурском УМВД.

Жертвам мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно нужно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону: 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

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#закон #происшествия #финансы

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