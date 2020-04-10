Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

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Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», – сказал он.

По словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ). «Уменьшив число выборных предметов до двух – русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», – пояснил он.

Врио главы Рособрнадзора добавил, что эпидситуация в регионах разная, поэтому ведомство проявило гибкость при составлении рекомендаций и готовит соответствующий приказ, который необходимо зарегистрировать в Минюсте. «Он согласован со штабом по коронавирусной эпидемии. Предполагается модель, когда региональная государственная экзаменационная комиссия согласовывает сроки проведения с региональными штабами по коронавирусной инфекции и определяет сроки проведения у себя в регионе по завершении учебного года», – уточнил он.

Музаев также отметил, что внесение изменений в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно. «Выпускники 9-х и 11-х классов уже подошли к финишной прямой, они с сентября месяца определись с теми предметами, которые они будут сдавать, четвертая четверть у них сводилась к закреплению того материала, который у них есть. Поэтому сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена – это не помочь, а навредить», – цитирует Музаева ТАСС.

Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ будут опубликованы 14 апреля. «14 апреля у нас на сайте Федерального института педагогических измерений будут выложены рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов», – сказал Музаев.

Рособрнадзор допускает проведение в дистанционном формате всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году.

«Всероссийские проверочные работы – мы допускаем в этом году формат дистанционный. Что это значит: это не значит, что снова же включен Skype, учитель видит – они [учащиеся] пишут. Выберет сама школа, и мы дадим [рекомендации], сейчас будет письмо у нас, что подразумевает дистанционный формат», – сказал Музаев.

По его словам, в ведомстве понимают, что не везде есть качественный интернет, чтобы организовать ВПР онлайн. «Формат может быть передачи письменной работы. Ученик дома ее провел, написал, и родитель, выходя из дома, или учитель, когда нет никакой опасности, собрал. Здесь мы сроки обработки тоже не ограничиваем. Собрал, проверил и внес данные. По данным этого года, мы серьезных выводов, наказаний и поощрений не собираемся делать», – уточнил Музаев.

Он подчеркнул, что эта работа – для самодиагностики. «Чтобы дети, находясь дома, совместно с родителями еще раз по концу учебного года провели самодиагностику», – пояснил Музаев.

В этом году, по его данным, по результатам ВПР были получены данные по 30 % школ, в которых есть серьезные проблемы с освоением базы по предметам, где большое количество неудовлетворительных оценок. «Честь и хвала учителям, которые объективно оценили», – сказал врио главы Рособрнадзора.

При этом Музаев добавил, что, по оценке ведомства, уровень подготовки учеников к ВПР не будет значительно отличаться от показателей предыдущих лет. «Одиннадцатые классы успели сдать все предметы, которые были запланированы. Обработка данных, как правило, занимает до двух месяцев всегда. В нынешних условиях, может быть, обработка будет подольше – понятно, что многие учителя сейчас не в своих школах. Пока окончательных результатов нет, но мы не ожидаем, что они будут значительно лучше или значительно хуже по сравнению с другими годами», – сказал Музаев.

Рособрнадзор с 10 апреля запустит горячую линию по вопросам нарушений регламентов проведения единого госэкзамена. «Колоссальная нагрузка сейчас и на родителей, мы это тоже понимаем и видим. С завтрашнего дня по поручению правительства мы запускаем горячую линию: 8-800-333-08-31. Она создана для того, чтобы промониторить ситуацию, где у нас идут срывы, нарушения каких-то регламентов [проведения единого госэкзамена]», – сказал Музаев.

По его словам, линия в первую очередь предназначена для родителей, и она позволит разобрать и отработать каждый проблемный случай.

«Непростая ситуация, но наши учителя делают все, что могут, теми средствами, которые у них на сегодняшний день есть», – добавил Музаев. При этом он отметил, что ведомство с пониманием относится как к работе учителей в новых условиях, так и к нагрузке на школьников и их родителей.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в 2020 году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

Изначально ЕГЭ в 2020 году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22 сентября – дополнительный. Однако в целях профилактики коронавируса Минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения ЕГЭ на 8 июня. Наряду с этим были перенесены сроки и ОГЭ – он начнется с 9 июня.

4 апреля в ходе онлайн-марафона «Домашний час», который министерство проводит совместно с социальной сетью «ВКонтакте», министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопросы зрителей, пояснил, что ни ЕГЭ, ни ОГЭ, ни всероссийские проверочные работы отменяться в связи с коронавирусом не будут, при этом сроки экзаменов переносятся как раз для того, чтобы у учеников было время подготовиться.

6 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания Единого государственного экзамена. Согласно документу, в первый день ЕГЭ – 8 июня – ученики смогут сдать экзамены сразу по трем предметам: географии, литературе, информатике. ЕГЭ по основным предметам – русскому и математике – запланированы на 11 и 15 июня соответственно. ЕГЭ по истории и физике, предварительно, пройдут 18 июня, а по обществознанию и химии – 22 июня.

25 июня состоится письменный экзамен по иностранному языку, а также по биологии. Устный этап экзамена по иностранному языку пройдет 26 и 29 июня.

Резервные дни сдачи единого экзамена запланированы на период с 1 по 11 июля.