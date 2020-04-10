В Приамурье мошенники обещают предпринимателям финансовую помощь от государства

В Амурской области появился новый способ мошенничества. Амурские бизнесмены под предлогом коронавируса получают рассылку, где им обещают выплаты денежных средств от государства.

Выманивание средств происходит через специально созданные сайты, на которых предпринимателю предлагается ввести номер СНИЛС и ИНН, чтобы увидеть сумму якобы положенной материальной выплаты. Затем злоумышленники пишут, что предпринимателю полагаются средства на обеспечение своих сотрудников зарплатами и просят указать данные банковской карты для перевода выплат в размере МРОТ на каждого работника.

«Из-за массового перехода бизнеса в онлайн, мы наблюдаем сегодня увеличение случаев мошенничества. В последнее время на нашу горячую линию всё чаще поступают сообщения от предпринимателей о подобных сайтах. Мы обращаем внимание предпринимателей, что все сообщения о мерах поддержки, для получения которых требуется указывать номера банковских карт, исходят от мошенников. Пожалуйста, будьте бдительны. Обязательно перепроверяйте через официальные сайты всю информацию, которая приходит вам в рассылках» – рассказала руководитель регионального отделения центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.

Информация о действующих мерах поддержки доступна для предпринимателей на официальном сайте правительства Амурской области, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей. Также для уточнения вопросов о мерах поддержки амурчане могут обращаться по телефону официальной горячей линии для бизнеса: 77-26-46.