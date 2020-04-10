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10апреля
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сегодня, 13:15 4

В Приамурье мошенники обещают предпринимателям финансовую помощь от государства

В Приамурье мошенники обещают предпринимателям финансовую помощь от государства
Фото: pixabay.com

В Амурской области появился новый способ мошенничества. Амурские бизнесмены под предлогом коронавируса получают рассылку, где им обещают выплаты денежных средств от государства.

Выманивание средств происходит через специально созданные сайты, на которых предпринимателю предлагается ввести номер СНИЛС и ИНН, чтобы увидеть сумму якобы положенной материальной выплаты. Затем злоумышленники пишут, что предпринимателю полагаются средства на обеспечение своих сотрудников зарплатами и просят указать данные банковской карты для перевода выплат в размере МРОТ на каждого работника.

«Из-за массового перехода бизнеса в онлайн, мы наблюдаем сегодня увеличение случаев мошенничества. В последнее время на нашу горячую линию всё чаще поступают сообщения от предпринимателей о подобных сайтах. Мы обращаем внимание предпринимателей, что все сообщения о мерах поддержки, для получения которых требуется указывать номера банковских карт, исходят от мошенников. Пожалуйста, будьте бдительны. Обязательно перепроверяйте через официальные сайты всю информацию, которая приходит вам в рассылках» – рассказала руководитель регионального отделения центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.

Информация о действующих мерах поддержки доступна для предпринимателей на официальном сайте правительства Амурской области, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей. Также для уточнения вопросов о мерах поддержки амурчане могут обращаться по телефону официальной горячей линии для бизнеса: 77-26-46.

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#бизнес #закон #областная власть #финансы

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    51 минута назад

    смешно про карту вместо банксчета

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    33 минуты назад

    Ну у не которых предпринимателей возможна есть и карта к счету.

    Просто кому то надо о себе заявить, а кому то что то написать.

    Цыфровищация она такая, позволяет обкрадывать население.

    А что касается статьи, то как без смс они могут списать??

    Повторюст, кому то надо о себе заявить, а кому то что то написать.

  • retrogr

    retrogr
    27 минут назад

    вы хоть раз слышали о переводе денег от госструктур мимо банксчета? налоговый вычет.маткапитал и тд прямо на карту)) юмористы

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    16 минут назад

    ...получают рассылку, где им обещают выплаты денежных средств от государства.

    Уже звучит, как развод!

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