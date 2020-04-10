В Приамурье поймали более 30 виновников палов

С установлением положительных температур ежедневно пожарно-спасательные подразделения Приамурья выезжают на возгорания сухой растительности. Только 9 апреля пожарные ликвидировали 43 очага горения сухостоя на общей площади более 500 гектаров.

Палы зарегистрированы в Благовещенском, Константиновском, Свободненском, Октябрьском, Тамбовском, Белогорском, Серышевском, Михайловском, Архаринском, Ромненском, Бурейском, Магдагачинском и Ивановском районах, в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Свободном, Райчихинске, Шимановске и поселке Прогресс. Все палы были ликвидированы. В тушении было задействовано 303 человека личного состава и 82 единицы техники пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин. С начала пожароопасного периода в Приамурье зарегистрировано 322 пала, в тушении которых было задействовано 2 451 человек и 664 единицы техники.

«Большинство весенних палов травы – это итог небрежности граждан: неосторожное обращение с огнём на своих частных подворьях, дачных наделах, брошенный окурок или спичка в сухую растительность, не затушенный костёр, искры от топящихся печей, выхлопных труб автомобилей, детская шалость и так далее», – сообщает пресс-служба амурского МЧС.

За минувшие сутки сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 268 профилактических рейдов. Составлено 36 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности, установлено 6 виновников палов и лиц, нарушающих порядок выжигания сухой растительности, а с начала действия особого противопожарного режима – 31. Подразделениями надзорной деятельности и профилактической работы Приамурья с начала ОПР вынесено 71 постановление о назначении административного наказания, из них в виде штрафа – 61 на сумму 119 000 рублей.

Особый противопожарный режим и пожароопасный сезон установлен на территории 22 муниципальных образований Амурской области: в Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Михайловском, Ромненском, Тамбовском, Белогорском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Шимановском, Магдагачинском районах, в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Свободном, Шимановске, поселке Прогресс и ЗАТО Циолковский.

Жителям области не стоит забывать об административной ответственности. Статья 20.4 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности предусматривает ответственность граждан за нарушение правил пожарной безопасности. Часть вторая этой статьи предусматривает ответственность граждан в условиях особого противопожарного режима. Сумма штрафа значительно повышается. На граждан она может быть в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима согласно статье 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Главное управления МЧС России по Амурской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения нештатных ситуаций просят звонить по номерам: 101 (для набора со всех операторов мобильной связи), 01 (со стационарных телефонов), 112 (единый телефон вызова экстренных оперативных служб).