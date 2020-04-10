В Муравьевском заказнике аисты построили 3 новых гнезда (фото)

Три новых гнезда этой весной построили аистиные семейства в Муравьевском заказнике. Об этом написало амурское охотуправление в своем Инстаграме.

«Еще одна клювастая парочка уже присмотрела себе место для дома, но к строительству пока не приступала. За личной жизнью краснокнижных птиц сотрудники Дирекции "подсматривали" с помощью квадрокоптера. Вид сверху дает отличную возможность заглянуть в чужие гнезда, посчитать яйца и при этом не мешать аистам. Яйца, кстати, прекрасно видно и на фото. Коптером "рулили" Андрей Тарасов и Дмитрий Ящук», – отметили в охотуправлении.