Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:49 0

В Муравьевском заказнике аисты построили 3 новых гнезда (фото)

В Муравьевском заказнике аисты построили 3 новых гнезда (фото)

Три новых гнезда этой весной построили аистиные семейства в Муравьевском заказнике. Об этом написало амурское охотуправление в своем Инстаграме.

«Еще одна клювастая парочка уже присмотрела себе место для дома, но к строительству пока не приступала. За личной жизнью краснокнижных птиц сотрудники Дирекции "подсматривали" с помощью квадрокоптера. Вид сверху дает отличную возможность заглянуть в чужие гнезда, посчитать яйца и при этом не мешать аистам. Яйца, кстати, прекрасно видно и на фото. Коптером "рулили" Андрей Тарасов и Дмитрий Ящук», – отметили в охотуправлении.

Просмотров всего: 160

#животные

распечатать


Власть 17

Конституция РФ защитит права не только людей, но и животных
Общество 1

Почтальоны в селе Чигири Благовещенского района отказываются носить почту в один из домов
Происшествия 1

В районе моста Благовещенск – Хэйхэ спасли тонувшую собаку (видео)
Общество 2

Из-за коронавируса домашних животных будут изолировать вместе с владельцами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь