Мы не побираемся: Василий Орлов объяснил создание счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал открытие счета для добровольных перечислений на борьбу с коронавирусом в регионе. Только за сутки на него поступило более 3 миллионов рублей. Еще до открытия счета 15 миллионов области выделили золотодобывающие компании на приобретение средств индивидуальной защиты.

Как сообщало Амур.инфо, по поручению губернатора открыт единый специальный счет, на который могут перечислить деньги все желающие. Было обозначено, что средства направят на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Однако это событие вызвало неоднозначную реакцию со стороны амурчан.

По словам главы Приамурья, было две основных причины для открытия специального счета.

«Вчера мы открыли единственный расчетный счет для сбора пожертвований. Сделано это было по двум причинам. Первая причина – это практика наводнения 2019 года, когда мошенники воспользовались этой ситуацией и начали писать поддельные письма руководителям тех или иных предприятий с просьбой перечислить деньги для ликвидации последствий ЧС и помощи пострадавшим. Во избежание мы создали единственный счет.

Во-вторых, хочу отметить, что большое количество обращений из-за пределов Амурской области – это и мои знакомые, и просто люди неравнодушные, которые спрашивали, куда они могут перечислить средства. Мы не побираемся, мы не собираем с миру по нитке. В резервном фонде правительства Амурской области 250 миллионов сосредоточено, но если люди хотят помочь, то нужно предоставить им такую возможность. Именно поэтому был создан такой единственный расчетный счет», – объяснил Орлов.

Он заверил, что государство также выделяет большие деньги на борьбу с инфекцией.

«Они все до копейки будут потрачены на медицинские нужды, на обеспечение волонтеров. Мы все вместе пройдем эти сложные времена и постараемся это сделать с минимальными потерями для экономики и общественной жизни», – пообещал губернатор.

Сам Василий Орлов ранее сообщил, что перечислит свою зарплату на этот счет. Его примеру последовал министр природных ресурсов, который перевел половину апрельской заработной платы.