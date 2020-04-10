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Мы не побираемся: Василий Орлов объяснил создание счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Мы не побираемся: Василий Орлов объяснил создание счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал открытие счета для добровольных перечислений на борьбу с коронавирусом в регионе. Только за сутки на него поступило более 3 миллионов рублей. Еще до открытия счета 15 миллионов области выделили золотодобывающие компании на приобретение средств индивидуальной защиты.

Как сообщало Амур.инфо, по поручению губернатора открыт единый специальный счет, на который могут перечислить деньги все желающие. Было обозначено, что средства направят на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Однако это событие вызвало неоднозначную реакцию со стороны амурчан.

По словам главы Приамурья, было две основных причины для открытия специального счета.

«Вчера мы открыли единственный расчетный счет для сбора пожертвований. Сделано это было по двум причинам. Первая причина – это практика наводнения 2019 года, когда мошенники воспользовались этой ситуацией и начали писать поддельные письма руководителям тех или иных предприятий с просьбой перечислить деньги для ликвидации последствий ЧС и помощи пострадавшим. Во избежание мы создали единственный счет.

Во-вторых, хочу отметить, что большое количество обращений из-за пределов Амурской области – это и мои знакомые, и просто люди неравнодушные, которые спрашивали, куда они могут перечислить средства. Мы не побираемся, мы не собираем с миру по нитке. В резервном фонде правительства Амурской области 250 миллионов сосредоточено, но если люди хотят помочь, то нужно предоставить им такую возможность. Именно поэтому был создан такой единственный расчетный счет», – объяснил Орлов.

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Уже писал про счёт для добровольных перечислений на борьбу с коронавирусом. За сутки на него поступило более 3 млн рублей! Чуть ранее, до открытия счета, 15 миллионов рублей региону выделили золотодобывающие компании на приобретение средств индивидуальной защиты. Спасибо вам, что откликнулись! Вчера видел все комментарии. Мы прорабатываем с профильниками все возможные меры поддержки как предпринимателей, так и работников. Делаем все, что возможно в рамках полномочий на данном этапе. Счёт же открыт для крупного бизнеса, крупных промышленников, для тех, кто может и в состоянии помочь финансово нашим медикам и волонтёрам. Государством также выделяются большие деньги на борьбу с инфекцией, они все до копейки будут потрачены на медицинские нужны, на обеспечение волонтеров. Мы все вместе пройдём эти сложные времена, и постараемся это сделать с минимальными потерями для экономики и общественной жизни. #амурскаяобласть

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

Он заверил, что государство также выделяет большие деньги на борьбу с инфекцией.

«Они все до копейки будут потрачены на медицинские нужды, на обеспечение волонтеров. Мы все вместе пройдем эти сложные времена и постараемся это сделать с минимальными потерями для экономики и общественной жизни», – пообещал губернатор.

Сам Василий Орлов ранее сообщил, что перечислит свою зарплату на этот счет. Его примеру последовал министр природных ресурсов, который перевел половину апрельской заработной платы.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    2 часа назад

    "Она заверил". Вообще то Орлов мужчина - Он

  • Васёк

    Васёк
    1 час назад

    Сейчас заставят всех госслужащих перевести туда свою зарплату? Кожемяко так любил делать.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Господи, что он несёт?

    Есть 250 лямов, но есть желающие помочь. Где логика?

    Открыли единственный счёт, чтобы не переводили деньги мошенникам. А можно было просто сообщить, что никаких счетов нет и переводить никому не нужно.

    Василий, отдрючь своих помощников. Они не справляются со своими обязанностями.

    Детский лепет.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Капец стыдоба. Губернатор вынужден объясняться. Если есть люди, которые хотят помочь почему бы не позволить им это сделать? Способность принимать помощь и быть благодарным - это признак душевного здоровья, а искать в этом какой-то дурной смысл - это позорище.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Tуман

    Господи, что он несёт?

    Есть 250 лямов, но есть желающие помочь. Где логика?

    Открыли единственный счёт, чтобы не переводили деньги мошенникам. А можно было просто сообщить, что никаких счетов нет и переводить никому не нужно.

    Василий, отдрючь своих помощников. Они не справляются со своими обязанностями.

    Детский лепет.



    Всегда есть люди, которые готовы помочь, что такого в этом? Это нормально. Есть у людей есть желание помочь, нужно принять помощь и поблагодарить, а не копаться.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Марина, это было бы позорищем, если бы у людей были лишние деньги и они несли их в фонд помощи добровольно.

    А то, что сейчас происходит, это, мягко говоря, тупость высокого полёта

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Tуман

    Марина, это было бы позорищем, если бы у людей были лишние деньги и они несли их в фонд помощи добровольно.

    А то, что сейчас происходит, это, мягко говоря, тупость высокого полёта



    А откуда Вам известно, что на счет для добровольных пожертвований перечисляют люди, у которых эти деньги последние?

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Этого дурака ещё кто то слушает

  • VitaЛ

    VitaЛ
    1 час назад

    Мы платим налоги!!! Хватит клянчить деньги у народа! Вы вам помощь,а вы нам повышение тарифов,цен на бензин,итд итп.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    VitaЛ

    Мы платим налоги!!! Хватит клянчить деньги у народа! Вы вам помощь,а вы нам повышение тарифов,цен на бензин,итд итп.



    Вы золотодобывающая компания? Вы друг губернатора? Губернатор? Министр амурского правительства? Вроде как эти люди оказывают помощь перечисляя пожертвования на расчетный счет. Или Вас кто-то принуждает?

    Это же абсурд! Когда люди жертвуют средства, а их за это еще и критикуют. Что-то не так с людьми.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Действительно, тем более деньги есть, уже наверное надо завязывать с практикой добровольного сбора денежных знаков с населения.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    КВЖД наса а не васа

    Действительно, тем более деньги есть, уже наверное надо завязывать с практикой добровольного сбора денежных знаков с населения.



    Если такая реакция, то наверное надо, но судя по всему народ сам понаоткрывает липовых счетов, как во время наводнения и опять начнется, куда смотрит власть. Поэтому в том, что открыт единый счет, чтобы предотвратить мошенничество на теме вируса и позволить людям быть уверенными, что деньги попадут в нужные руки, а также дать помочь для тех, у кого такая возможность есть, в этом нет ничего плохого и заслуживающего осуждения.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Амурчане не спорьте с Мариной Синельниковой!!! Она здесь, как всем понятно отстаивает добровольно принудительное пожертвование!

    Марина если богатеи такие добрые люди, то почему они не помогут больным, которые нуждаются в финансах для лечения?

    И то что здесь вы Марина говорите подтверждает одно, что кто не пожертвует, то тот не единоросовец и соответственно тебе не будет префиренций и жирных бюджетных контрактов!

    А губернатор опять пытается набрать рейтинги на дешевом пиаре.

  • raznos

    raznos
    1 час назад

    Одного не могу понять - что за накал страстей? Разве сбор средств принудительный? Да нет, он ДОБРОВОЛЬНЫЙ. Хочешь или можешь помочь - помоги. Нет желания - пройди мимо. Чего поднимать бурю в стакане воды?

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    а разве зарплата за апрель уже была? или у министров две в месяце

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Дело то в другом!!

    Настоящие мецинаты никогда не кичиются что кому то пожертвовали!!!

    А здесь совсем наоборот, подертвовал и колоколит, смотрите какой я хороший!!

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    губернатора погубят его пиарщики

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    57 минут назад

    Это точно, ведь высококвалифицированными спецами себя губернатор окружил, деньги дерут с него, а пользы никакой!

  • Правильный умник

    Правильный умник
    54 минуты назад

    Колхоз дело добровольное, хочеш вступай, а не хочешь.....корову отберём...аналогия.....

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    50 минут назад

    Amurskiy patriot

    Амурчане не спорьте с Мариной Синельниковой!!! Она здесь, как всем понятно отстаивает добровольно принудительное пожертвование! Марина если богатеи такие добрые люди, то почему они не помогут больным, которые нуждаются в финансах для лечения? И то что здесь вы Марина говорите подтверждает одно, что кто не пожертвует, то тот не единоросовец и соответственно тебе не будет префиренций и жирных бюджетных контрактов! А губернатор опять пытается набрать рейтинги на дешевом пиаре.



    Патриот, дорогой, со мной никто и не спорит, и я ни с кем. Я никаких пожертвований не отстаиваю.

    Хотят люди перечислить деньги - пусть перечисляют на единый счет, а не мошенникам, тем более со слов губернатора - это люди не бедные.

    То, что я здесь говорю, это то, что я говорю, вернее пишу, а Ваши выводы - это Ваши выводы.

    Понятно одно, будет фонд пожертвований - плохо, не будет фонда - тоже плохо. Все перевернут с ног на голову. Но насчет пиара согласна. Коряво. Но, не пиар, а подача информации.

    Кстати, если у Вас есть подтверждение обвинения в том, что жертвовали и члены партии получают бюджетные контракты, пожалуйста, озвучьте факты. Это очень серьезное обвинение, интересное не только читателям форума, но компетентным органам.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    44 минуты назад

    Amurskiy patriot

    Дело то в другом!! Настоящие мецинаты никогда не кичиются что кому то пожертвовали!!! А здесь совсем наоборот, подертвовал и колоколит, смотрите какой я хороший!!



    Вовсе нет. Человек объясняет ситуацию, а Вы ее интерпретируете по своему, видимо Вы так бы себя и воспринимали на его месте. Хотя, он ведь не об этом говорит совсем и список людей, которые внесли деньги в этот фонд не оглашает.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    37 минут назад

    Марина, да понятно что богатеи любят власть и целовать ее куда угодно. Тогда получается что губернатору надо делать пожертвования и на лечение хотя бы больных детей!!

    Народ по копейкам собирает, они жируют и жадничают!

    А еще вам Марина вопрос, вы то что так яростно г-н Орлова отстаиваете? Почему каждое высказывание которое критикует губернатора комментируете??

  • Alisa smail

    Alisa smail
    35 минут назад

    Могут "попросить" гос.служащих перечислить деньги. Но не у всех большие зарплаты. По мере возможностей. У нас это делают принудительного.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    34 минуты назад

    » Марина Синельникова , сегодня, 13:40 (Отредактировал Марина Синельникова сегодня, 13:43)..."

    Марина, возможно, возмущаются те, кто имеет опыта "сбора пожертвований" во время происшествий в области, а сейчас их этого лишают. Вот и посыпались обвинения. Не обращайте на них внимания.

  • anschutka

    anschutka
    31 минута назад

    Как бы госслужащих добровольно-принудительно не заставили этот счёт пополнять.

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Потенция у меня отличная, но я на всякий случай выпью упаковку виагры, а то вдруг любовница пригласит к себе в гости, потому что её муж неожиданно уедет в командировку, а моя жена захочет повидать свою маму, которая живёт за пять тысяч километров от нас.

    Логика.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    27 минут назад

    Евгений Волков, тогда может вы ответите на мои вопросы, которые я Марине Синельниковой задал?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    23 минуты назад

    Tуман

    Господи, что он несёт?

    Есть 250 лямов, но есть желающие помочь. Где логика?

    Открыли единственный счёт, чтобы не переводили деньги мошенникам. А можно было просто сообщить, что никаких счетов нет и переводить никому не нужно.

    Василий, отдрючь своих помощников. Они не справляются со своими обязанностями.

    Детский лепет.



    "В войне побеждают не уничтожением живой силы противника, а истощением ресурсов нужных для войны. И лучше не убивать вовсе, а покалечить живую силу противника, чтобы тем пришлось тратиться на обслуживание инвалидов.."

    Примерно так, дословно не воспроизведу.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    16 минут назад

    Amurskiy patriot

    Евгений Волков, тогда может вы ответите на мои вопросы, которые я Марине Синельниковой задал?



    Она вам ответила. Если есть вопросы ко мне, то сформулируйте их. Если смогу, то отвечу.

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    15 минут назад

    Самое интересное близко. Скоро 13 апреля.

  • Tуман

    Tуман
    14 минут назад

    ВсеАлександр

    Самое интересное близко. Скоро 13 апреля.



    Самое интересное начнётся после 20-го

  • Терминатор

    Терминатор
    11 минут назад

    Когда я буду богатым и у власти, я поделюсь, тоже открою специальный счет и перечислю на этот счет одну свою зарплату, и одну свою пенсию, если доживу! А так же выступлю официально и призову всех богатеев поимённо добровольно скинуться! Богачи, дайте денег, коль уж есть, а то вон ведь как получается! Но сегодня я выступаю против другого вируса - катилизма, при котором одни выживают, другие жируют, отчитываясь о многомиллионных доходах их семей, родственников, против капиталистической системы как таковой вообще и той ее версии, которая сложилась в России. Это дикий и беспощадный капитализм, при котором многие вынуждены просить помощи, от детей до стариков, чтобы вылечиться, чтобы просто выжить. Система, при которой всё не выгодно, не целесообразно, о человеке при такой системе думают в последнюю очередь, сначала выгода, экономическая целесообразность. Система, при которой не то что построить новое, сохранить все что построили при СССР не смогли. Капитализм главный разрушительный, смертельный вирус нашего общества и государства, он разрушил не без помощи сегодняшних чиновников, такой как например Голиков, медицину в стране, а теперь вливаем миллирды, пытаясь ее реанимировать, создают специальные счета. Как и короновирус, он придуман и распространяется по государствам и планете при помощи людей. Ничто не появляется на нашей планете само по себе, в том числе биологическое оружие, коим является коронавирус. Нам не помогут специальные счета, нужна система которая работает на человека, а не против него. Выход один, строить справедливое социалистическое государство, где всё ради и во имя человека. А специальные счета от богаиых и власть имущих не спасут общество, это нужно понимать.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    8 минут назад

    Евгений Волко, да не ответила Марина на вопросы.

    Тогда спрошу у вас, может губернатору надо счет открыть что бы хотя бы сильно больным детям на дорогое лечение помощ оказать и тряхнуть кошельки толстосумов?

    А то народ собирает по крупицам и здесь на АИ неоднократно стать с просьбой вызодили.

  • ay

    ay
    8 минут назад



    такой как например Голиков



    Голиков? Муж Голиковой? Так он же - Христенко.

  • Tуман

    Tуман
    4 минуты назад

    Кто сколько перечислил на этот счёт из вас?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 минута назад

    Терминатор все правильно написал, поддерживаю!!

    Только в России извращенный капитализм, потому как капитализмом называть происходящее нельзя.

    Нынешние богатеи стали таковыми в одночасье, когда за бугром столетиями скалачивали капитал.

    У нас по русски так сказать, добрался до кармушки и жрет и остановиться не может. И элита так называемая у нас в кого не ткни все криминально разбогатели.

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