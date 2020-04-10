Амурские предприниматели могут получить микрозаймы от 1 % годовых

Предприниматели и юридические лица Амурской области, пострадавшие от ситуации, связанной с распространением коронавируса, могут получить микрозаём до 2 миллионов рублей сроком на 2 года по ставкам от 1 до 3 % годовых. Бизнесменов прокредитует Амурская региональная микрокредитная компания.

Средства предоставляются предпринимателям на следующие цели: оплата задолженности перед поставщиками и подрядчиками; внесение платежей за аренду помещений для осуществления предпринимательской деятельности на период до 6 месяцев; выплата текущей зарплаты сотрудникам, включая все платежи, налоги и сборы, связанные с выплатой заработной платы, на период до 6 месяцев; оплата коммунальных платежей на период до 6 месяцев; рефинансирование (погашение) действующих кредитных обязательств по действующим кредитным договорам; пополнение оборотных средств.

Бизнесмены, которые испытали на себе трудности в связи с текущей ситуацией, но не вошли в первостепенный перечень пострадавших, могут получить аналогичные займы по ставкам от 3 до 6 % годовых.

Предприниматели, осуществляющие производство и торговлю подакцизными товарами, также получили возможность воспользоваться льготными микрозаймами.

«Порядок сбора документов для получения займа значительно упрощен. Сейчас для этого, например, не будет требоваться справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам», – рассказала руководитель Амурской региональной микрокредитной компании Ольга Белоусова.

Заявки и консультации по вопросам получения льготных займов в компании оказывают по телефонам 8-914-556-36-06 и 8 (4162) 770-730 в рабочее время, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.