Муж Нюши отреагировал на новую связь певицы и Крида

Певица Нюша поразила поклонников, показав чувственные снимки с бывшим возлюбленным. Как оказалось, они не только наладили отношения около полугода назад, но и записали совместный трек. На этом возлюбленные также не остановились и вышли в совместный эфир, где очень нежно поговорили друг с другом.

В эфире бывшая пара обсудила свои прошлые отношения, а также представили совместную песню Mr&Mrs. Smith. Во время прямого эфира бывшие возлюбленные вспомнили свои ссоры, счастливые моменты, причины расставания и пытались исполнить свою новую песню. В эфире артисты постоянно смущались, обращались трепетно, и было видно, что боялись сказать что-то лишнее. Нюша старалась держаться, а Крид в течение эфира несколько раз признавался, что стесняется, и называл бывшую девушку Ню.

Подписчиков в сети интересовал вопрос, а как на это отреагирует супруг Нюши Игорь Сивов. Он лишь под фото с Кридом в Инстаграме певицы оставил сердечки.

Нюша три года назад вышла замуж за Игоря Сивова. Спустя год в семье появилась дочка, которую они назвали Симба.

Нюша длительное время не общалась с Кридом и в интервью не отвечала на вопросы о бывшем возлюбленном. Однако Нюша помирилась с бывшим. Поклонники были очень рады этому: «Сердце покинуло чат», «Аааа, я так рада за это!!!», «Что происходит с этим миром?», «Это невозможно», «Наконец-то помирились», «Как долго мы ждали вашего дуэта», «2020, ты что творишь?», «Муж не против был?», «Надеюсь, вы будете вместе», «А когда развод?», «Это круче Джигана и Самойловой».

Релиз нового трека намечен на ближайшие дни. О том, будет ли клип на совместную песню, пока неизвестно.