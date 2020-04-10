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10апреля
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сегодня, 11:56 0

Муж Нюши отреагировал на новую связь певицы и Крида

Муж Нюши отреагировал на новую связь певицы и Крида
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша поразила поклонников, показав чувственные снимки с бывшим возлюбленным. Как оказалось, они не только наладили отношения около полугода назад, но и записали совместный трек. На этом возлюбленные также не остановились и вышли в совместный эфир, где очень нежно поговорили друг с другом.

В эфире бывшая пара обсудила свои прошлые отношения, а также представили совместную песню Mr&Mrs. Smith. Во время прямого эфира бывшие возлюбленные вспомнили свои ссоры, счастливые моменты, причины расставания и пытались исполнить свою новую песню. В эфире артисты постоянно смущались, обращались трепетно, и было видно, что боялись сказать что-то лишнее. Нюша старалась держаться, а Крид в течение эфира несколько раз признавался, что стесняется, и называл бывшую девушку Ню.

Подписчиков в сети интересовал вопрос, а как на это отреагирует супруг Нюши Игорь Сивов. Он лишь под фото с Кридом в Инстаграме певицы оставил сердечки.

Нюша три года назад вышла замуж за Игоря Сивова. Спустя год в семье появилась дочка, которую они назвали Симба.

Нюша длительное время не общалась с Кридом и в интервью не отвечала на вопросы о бывшем возлюбленном. Однако Нюша помирилась с бывшим. Поклонники были очень рады этому: «Сердце покинуло чат», «Аааа, я так рада за это!!!», «Что происходит с этим миром?», «Это невозможно», «Наконец-то помирились», «Как долго мы ждали вашего дуэта», «2020, ты что творишь?», «Муж не против был?», «Надеюсь, вы будете вместе», «А когда развод?», «Это круче Джигана и Самойловой».

Релиз нового трека намечен на ближайшие дни. О том, будет ли клип на совместную песню, пока неизвестно.

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#музыка #шоу-бизнес

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Певица Нюша вновь оказалась в центре обсуждений из-за откровенных фото
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