В Амурской области действуют 6 природных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На территории Амурской области за прошедшие сутки, 9 апреля, зарегистрировано 16 природных пожаров на общей площади 1 061 гектар. Ликвидировано 10 пожаров на 753 гектарах в Магдагачинском, Свободненском, Благовещенском, Архаринском, Бурейском, Михайловском и Селемджинском районах.

Действующими остаются шесть возгораний на 308 гектарах, из них локализовано 2 на площади 261 гектар лесной зоны в Свободненском и Магдагачинском районах.

На тушении пожаров задействовано 286 человек. Из них: парашютно-пожарная служба (16 человек), десантно-пожарная служба (45 человек), летчики-наблюдатели (2 человека), лесная охрана (138 человек), государственная противопожарная служба и спасатели (54 человека), служба спасения (15 человек), привлеченное население (16 человек). Задействовано 58 единиц техники – это вездеходы, тралы, мотовозы. Авиапатрулированием занимаются два самолета «Амурской авиабазы».

По состоянию на 9 апреля определены классы пожарной опасности: 2 класс – в 4 районах, 3 класс – в 8 районах и 4 класс в 4 районах, сообщает амурское министерство лесного хозяйства.

Пожароопасный сезон и ОПР открыт с 30 марта на территории Благовещенского, Архаринского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Михайловского, Тамбовского, Ромненского районов, Благовещенска. С 3 апреля – на территории Свободненского, Октябрьского, Белогорского, Серышевского, Ивановского районов, Белогорска, Свободного, Райчихинска, Прогресса, Циолковского, с 6 апреля – в Шимановске и Шимановском районе, с 8 апреля – на территории Магдагачинского района, с 9 апреля – на территории Мазановского и Селемджинского районов.