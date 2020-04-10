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10апреля
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сегодня, 11:21 0

Житель Тынды может предстать перед судом за оскорбление представителя власти

Житель Тынды может предстать перед судом за оскорбление представителя власти
Фото: yandex.fr

В отношении жителя Тынды идут разбирательства по факту оскорбления полицейского. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в марте в помещении дежурной части Тындинского ЛО МВД России на транспорте мужчина 1986 года рождения оскорбил грубой нецензурной бранью полицейского. Сотрудник правоохранительных органов во время инцидента находился при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время по уголовному делу собирается доказательственная база, сообщает сайт дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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#происшествия #Тында

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