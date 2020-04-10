Выпускников школ освободили от весеннего призыва

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Выпускники школ не пойдут в армию этой весной и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, (...) призываться на военную службу весной этого года не будут», – уточнил он.

Весенний призыв в российскую армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска начнутся после 20 мая. По словам Герасимова, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.

Генерал поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками, чтобы не допустить заражения коронавирусом среди новобранцев.

При этом увольнение военнослужащих будет проходить раздельно с набором призывников и между собой они пересекаться не должны: всех новоприбывших поместят на двухнедельный карантин, их питание и обучение организуют отдельно от остального личного состава воинских частей, пишет РИА Новости.